Vali Soytürk’den İHA’ya ziyaret

Kilis Valisi Recep Soytürk, İhlas Haber Ajansı Kilis Bürosu’nu ziyaret etti.

Vali Soytürk, İHA Gaziantep Bölge Müdürü Ahmet Orhan Akın ile Kilis Muhabiri Mehmet Ali Dağ tarafından karşılandı. Vali Soytürk, İHA’nın halkın doğru, hızlı haber almasında büyük katkısı olduğunu ifade ederek, "Kilis’e atanalı kısa bir süre olmasına karşın, yoğun bir tempoyla çalışıyorum. Kilis’in ticaretini geliştirmemiz gerekiyor. Kilis’te üretilen ürünlerin Fırat Kalkanı bölgesine ihracat edilmesini için görüşmelerimiz ve çalışmalarımız sürüyor. Buradan da Türkiye’ye yöresel ürünlerin getirilmesi gerekiyor. Çünkükarşılıklı ticaret yaparak ilimizin ekonomisini canlandırmamız gerekiyor. Kilisli işadamlarıyla bu konuda çeşitli toplantılar gerçekleştirdik. Suriye tarafında da iş adamlarıyla toplantılar yaptık. Şehrimizin imajını değiştirmek istiyoruz” dedi. Vali Soytürk, Kilis’te eğitime önem verdiklerini ifade ederek, "32 okulumuzda ikili eğitim var. Okula ihtiyacımız var. Göreve başladığım gönden itibaren bu konu üzerine kafa yoruyorum. Yeni okul yapılması için arsa sorunu vardı. Bu konuda yaptığımız çalışmalar sonucu arsalar bulduk. Bu bir süreç yakından takip ediyorum. Anaokulu, ilkokul, orta okul ve liselerin müdürleriyle toplantılar yaparak görüşlerini alıyorum. Bir yandan da eğitimin kalitesinin attırılması için öğretmenlerimizin teşvik edilmesi içinçalışıyoruz. Başarılı öğretmenlerimizi ödüllendireceğiz” dedi. Vali Soytürk, Fırat Kalkanı bölgesinde Kili Valiliği olarak eğitimden sağlığa bir çok alanda hizmet götürdüklerini sözlerine ekledi.

İHA Gaziantep Bölge Müdürü Ahmet Orhan Akın, Kilis Valisi Recep Soytürk’ün ziyaretinden dolayı teşekkür ettiğini ifade etti.