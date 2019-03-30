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Vali Soytürk, Suriye Çobanbey’ de incelemelerde bulundu

Kilis ValisiRecep Soytürk, Suriye’nin Halep Kentine bağlı Çobanbey İlçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

30 Mart 2019 Cumartesi 11:00
Vali Soytürk, Suriye Çobanbey’ de incelemelerde bulundu

Kilis ValisiRecep Soytürk, Suriye’nin Halep Kentine bağlı Çobanbey İlçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.


Vali Soytürk, Çobanbey’de Türkiye Cumhuriyeti tarafından yaptırılarak kısa bir süre önce hizmete açılan ve tüm bölgeye sağlık hizmeti sunabilen 200 yataklı bölge kabul hastanesini ziyaret ederek, yetkililerden hastane çalışmaları hakkında bilgi aldı.


Hastane ziyaretinin ardından Çobanbey Yerel Polis Teşkilatını ziyaret eden Vali Soytürk, burada emniyet ve asayiş hizmetleriyle ilgili bilgi aldı ve kolluk birimlerini tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.


Programının son bölümünde ise AFAD Lojistik Merkezinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen bir adet vidanjörün teslim törenine katılan Vali Soytürk, burada yaptığı açıklamada Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen vidanjörün Suriyelilerin hizmetine sunulacağını belirterek Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 11:00
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