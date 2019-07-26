Vali Soytürk, köy muhtarlarıyla bir araya geldi Kilis Valisi Recep Soytürk, Kocabeyli Köyünde merkeze bağlı köy muhtarları ile toplantı yaptı.

Kilis Valisi Recep Soytürk, Kocabeyli Köyünde merkeze bağlı köy muhtarları ile toplantı yaptı.

Vali Recep Soytürk, Kocabeyli köyündeki merkeze bağlı muhtarlar ile yapılan toplantıya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Ersin Aslan ile diğer yetkililer katıldı.

Vali Soytürk, Köy muhtarlarının sorunlarını dinledikten sonra İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer, tarafından yapılan köy yolları, devam eden çalışmalar, köylere vurulan sondaj kuyuları, kanalizasyon çalışmaları hakkında bilgi verdi.

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