0553 313 94 23

Vali, sosyal medyada kendisini zirveye taşıyan yazı için özür bekliyor

Sivas Valisi Salih Ayhan, bir köşe yazarının eleştirel yazısının ardından sosyal medyada en çak takip edilenler arasında yer aldı.

14 Haziran 2019 Cuma 14:56
Vali, sosyal medyada kendisini zirveye taşıyan yazı için özür bekliyor

Sivas Valisi Salih Ayhan, bir köşe yazarının eleştirel yazısının ardından sosyal medyada en çak takip edilenler arasında yer aldı. Ayhan, yazının gerçekleri yansıtmadığını belirterek, yazardan ve yorumları yazanlardan özür beklediğini söyledi.


Köşe yazarı Ahmet Takar, bugün kaleme aldığı eleştirel yazısında Sivas Valiliği’nin Sivas Kongresi’nin 100. yılı nedeniyle İstanbul’da düzenleyeceği tanıtım programı davetiyesine ver verip, “Sivas Valisi Meydanlarda” başlığı ile organizasyon siyasi olduğunu ileri sürdü. Etkinlik tarihinin 23 Haziran seçimlerinden öncesine denk gelmesini seçimlerle ilişkilendiren yazarın, yazanını yayınlamasının ardından sosyal medyada tepkiler ve destekle çığ gibi büyüdü. Vali Salih Aynan, sosyal medyada en çok tıklanan isimler arasında yer aldı.


Seçim tarihinden önce etkinlik tarihi belirlendi


Söz konusu yazarın yazıyı araştırmadan kaleme aldığını belirten Vali Salih Ayhan, etkinlik tarihinin seçimlerin yenilenmesi kararından önce belirlendiğini ifade edip,“İnsan bilmediğinin düşmanıdır derler. Bilerek, sorar yazmaya kalksaydı Ahmet bey muhtemelen bu yazıyı yazmazdı. İstanbul programı, çok çok önceden planlanan rutin bir programdır. Hiçbir siyasi amacı yoktur. Tamamen, Sivas Kongresinin 100. yılını çok daha etkin ve herkesi kucaklayan bir anlayışla kutlamak için planlanmıştır.Sivas’ta 647 bin kişi olmakla birlikte İstanbul, Ankara ve diğer şehirlerdeki hemşehrilerimizi de bilgilendirmek ve dikkat çekmek için böyle bir çalışmaya karar verdik“ dedi.


Hiçbir siyasi tarafı yok


İstanbul’da düzenlenecek programın hiçbir siyasi tarafı olmadığını belirten Ayhan, “Hiçbir siyasi tarafı asla yoktur.Sivas’tan sadece Belediye başkanımız, rektörlerimiz ve Sanayi Ticaret Odası Başkanımız katılım sağlayacak. İstanbul’dan da katılacak siyasetçi yoktur. Herkesi kucaklayan, hiç kimseyi ötekileştirmeyen bir program olacak“ dedi.


Vali özür bekliyor


Ayhan, iddianın asılsız olduğunun anlaşılmasının ardından yazardan ve yorumları yazanlardan özür beklediğini belirterek şunları söyledi. “Bu programda eğer orada 23 Haziran’a yönelik bir cümle sarf edilir, adaylar yönünde her hangi bir algı ve anlayış sergilenirse yazdıklarının hepsini ben kabul ederim. Böyle bir şey olmazsa da ben hepsinden özür bekliyorum. Bunu planlarken de İstanbul seçimleri kararlaştırılmamıştı. Okulların bittiği hafta bu programı yapalım düşüncesi ile hareket ettik. Bu tarihe denk gelmesinden dolayı böyle bir mana verilmesi doğru değildir. Hiçbir siyasi içerik olmadığını özellikle söylemek istiyorum. Bunu yazanlar bizim yaptığımız çalışmaları takip ederlerse ayrıştıran değil kucaklaştıran, ötekileştiren değil kucaklayan bir tarafımız olduğunu görür. Bu toplantının ayrıştıran ve ötekileştiren bir düşünceye hizmet ettiğini iddia etmek kötü niyetlidir.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 14:56
  1. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pakistan'da İslamabad Belediyesine "kuş kafesi" soruşturması
    1. Pakistan'da İslamabad Belediyesine..
    2. TEPSAM’dan jandarmaya kutlama mesajı
    3. Assange'ın iade davası gelecek yıl..
    4. DİSK Bölge Temsilcisi Cumali..
    5. Kabadüz’de halk günü
    6. İstanbul Emniyeti, şehirde kuş..
    7. İlkadım’da ekipler yağmur sonrası..
    8. Yakutiye Belediye Başkanı Uçar,..
    9. Aztopal: “İnce eleyip sık dokuyacağız,..
    10. Kanseri yenen tiyatrocu, Sağlıkta Kal..
    11. Yükseköğretime Geçiş Sınavı öncesinde..
    12. Yıldırım'dan karne mesajı
    13. Didim’de “Kucaklaşma Zamanı”..
    14. Didim’de sokak hayvanları için..
    15. 1 milyondan fazla Rus polis için..
    16. Didim’de karne sevinci
    17. Merkez Haziran ayı beklenti anketini..
    18. Toyota'dan "korna çalmayın" çağrısı
    19. Kocasinan Belediyesi’nden öğrencilere..
    20. Pakistan'da tutuklu eski..
    21. AK Partili gençlerden 'Süper Ali'..
    22. AK Parti’li Arvas’tan YKS mesajı
    23. Eskişehirspor Fuat Çapa ile yola devam..
    24. Karaköprü’de uygunsuz yapılara geçit..
    25. "Gönüllülük Yılı" için eylem planı..
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukların..
    27. Şanlıurfa’da vatandaşların ev sahibi..
    28. Yeni nesil girişimcilik Nun..
    29. Mahsur kalan kırlangıcı itfaiye ekibi..
    30. Pamukkale’de hedef yıllık 40 bin yamaç..
    Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'
    Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    MAK Araştırma son anket sonuçlarını paylaştı! 'Fark 200 bin'
    MAK Araştırma son anket sonuçlarını paylaştı! 'Fark 200 bin'
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!

    Günün Karikatürü

    14 Haziran 2019
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...