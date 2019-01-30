Vali Sonel'den yaralı kediye şefkat eli

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de üniversite öğrencilerince yaralı halde bulunan kedi, Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'in talimatıyla tedavi altına alındı.

Kentteki Munzur Üniversitesinde eğitim gören üniversite öğrencileri, yol kenarında halsiz olarak buldukları bir kediyi tedavi ettirmek istedi.

Bunun için yanlarındaki kedi ile Tunceli Valiliğine giden öğrenciler, Vali Sonel tarafından makamında kabul edildi.

Sonel, öğrencileri dinledikten sonra kediyi makam odasında bir süre sevip tedavisinin yapılması için ilgililere talimat verdi.

Kedi, Sonel'in bu talimatı üzerine Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alındı.

Vali Sonel, konuya ilişkin AA muhabirine, Tunceli'nin doğasını, yaban hayatını ve sokak hayvanlarını korumak için Valilik ve Tunceli Belediyesi olarak önemli projeler hayata geçirdiklerini söyledi.

Geçen yıl Tunceli Belediyesince 500 hayvan kapasiteli son derece modern ve tam donanımlı Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezini hizmete açtıklarını ve tesisin uzman personeliyle tam kapasite çalıştığını belirtti.

- "Sokak hayvanlarımızın dili yok ki dertlerini anlatsınlar"

Tesisin en son misafirinin yaralı kedi olduğunu ifade eden Sonel, şunları söyledi:

"Munzur Üniversitemizde okuyan bir grup öğrenci yol kenarında hasta olduğunu değerlendirdikleri bir kedi bulmuşlar. Öğrenciler, soğuktan ve açlıktan etkilenen kediyi yanlarına alarak Valilik makamıma getirdiler. Bir süre makamda dinlendirdiğimiz kedimizi, veteriner hekimimize teslim ederek rehabilitasyon merkezimize gönderdik. Burada yetenekli veterinerlerimizin yaptığı kontrollerde vücudunda 2 ayrı kırık olduğunu tespit ettiler. Hemen tedavisine başlandı. İnşallah çok kısa sürede merkezimizde sağlığına kavuşacak."

Sonel, duyarlılıklarından ötürü öğrencilere teşekkür ederek, "Sokak hayvanlarımızın dili yok ki dertlerini anlatsınlar. Bu nedenle bizim onlara göstereceğimiz şefkat ve yardımlar çok önemli." dedi.







