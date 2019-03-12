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Vali Sonel’den Pülümür’e ziyaret

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Pülümür ilçesine yaptığı ziyarette hem güvenlik güçleri ile bir araya geldi, hem de esnafları gezdi.

12 Mart 2019 Salı 16:48
Vali Sonel’den Pülümür’e ziyaret

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Pülümür ilçesine yaptığı ziyarette hem güvenlik güçleri ile bir araya geldi, hem de esnafları gezdi.

 

Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel beraberinde Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş ve İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen ile birlikte Pülümür ilçesine gitti. Vali Sonel ve beraberindekiler ilk olarak İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Fidan’ı ziyaret ederek bilgi aldıktan sonra, Adliyede görevli hakim ve savcılarla bir araya geldi. Ardından İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret eden Sonel, Polis Özel Harekat Timleri ile yemekte bir araya geldi.

 

İlçedeki esnafları da tek tek gezip hem alışveriş yapan hem de hayırlı işler temennisinde bulunan Sonel,yöre sakinlerinin de sorun ve taleplerini dinleyerek, çocuklara hediyeler verdi.

 

Her fırsatta ilçe, köy ve mahalle ziyaretleri gerçekleştirip vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirten Vali Tuncay Sonel, “Pülümür ilçemizde yöre insanımızla bir araya geldik. Çocuğundan yaşlısına devletimizin merhametini ve sıcaklığını her kesime göstermeye devam ediyoruz. Bizler, ilgili tüm kurumlarımızla omuz omuza vererek, dayanışma içerisinde vatandaşımıza en iyi hizmeti sunmanın gayreti içerisindeyiz. Misafirperverliklerinden dolayı kaymakamımız nezdinde, yöre halkımıza teşekkür ederiz"dedi.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 16:48
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