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Vali Sonel’den Pertek İlçesi ziyareti

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Pertek İlçesi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

27 Mart 2019 Çarşamba 10:11
Vali Sonel’den Pertek İlçesi ziyareti

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Pertek İlçesi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği Vali Sonel, onlarla futbol ve voleybol oynadı.


Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, Emniyet Müdür Yardımcısı Osman Yalçın Kocakalay, İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Kaya, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Özdemir Aktaş ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Akif Bildirici ile birlikte Pertek ilçesine gitti. ilk olarak Kaymakam Arif Gül’ü ziyaret eden Vali Sonel, ilçenin genel durumu hakkında bilgi aldı. Sonel daha sonra ilçe adliyesi, emniyet amirliği ile okulları ziyaret etti. Okul ziyaretlerinde öğrencilerle futbol ve voleybol da oynayan Sonel, Meslek Yüksekokulunu’a da gitti. Ardından bakır işleme atölyesini gezen ve çalışmalar hakkında bilgi alan Sonel, ilçe hastanesinde sağlık çalışanlarıyla sohbet ederek, hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti.


İlçe gezileri kapsamında Pertek’te olduklarını ifade eden Vali Tuncay Sonel,"İlimizin her köşesinde olduğu gibi Pertek’te de ilgili tüm kurumlarımızla omuz omuza vererek, dayanışma içerisinde vatandaşımıza en iyi hizmeti sunmanın gayreti içerisindeyiz"dedi.


Sonel ve beraberindekiler son olarak ilçe jandarma komutanlığında JÖH’lerle bir araya geldi.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 10:11
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