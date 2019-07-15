Vali Sonel, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Vali Tuncay Sonel ve Eşi Handan Soneltarafından şehit aileleri ve gazilerin onuruna yemek programı düzenlendi.Valilik konutunun bahçesinde düzenlenen programa, Sonel çiftinin yanı sıra Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, 4. Komando Tugay Komutan Vekili P.AlbayBarış Küçükköse, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Ubeyde İpek , Vali Yardımcısı Selçuk Yosunkaya.İl Emniyet Müdür Yardımcısı Kazım Oraltay, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Ali Kahraman, AK Parti İl Başkanı Fatih Tek, MHP İl Başkanı Melike Gökalp, İl Müftüsü Aşır Durgun, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Mehmet Akif Bildirici,Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Eylem Mut, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından İl Müftüsü Durgun tarafından dua edildi.

"Millet olarak birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz sürece bizi hiçbir kuvvetin yıkamayacağını 15 Temmuz’da tüm dünyaya gösterdik" diyen Vali Tuncay Sonel konuşmasının devamında," Türk tarihi, şan ve eşrefle dolu, tarihe destanlarla yazılmıştır. Bu kıymetli toprakları vatan yapan ecdadımızı, tüm şehitlerimizi, Kurtuluş Savaşı’ndaki şehitlerimizi, terör şehitlerimizi ve kahramanlıklar gösteren 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. Mekanları cennet olsun. Yüce Rabbim vatanımızı, bayrağımızı, birlik ve beraberliğimizi korusun”ifadelerini kullandı.