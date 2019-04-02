Vali Sonel, otizmli çocuklarla bir araya geldi Tunceli Valisi Tuncay Sonel, "Otizmin Farkındayız, Çocuklarımızın Yanındayız" etkinliğinde otizmli bireylerle bir araya geldi.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, "Otizmin Farkındayız, Çocuklarımızın Yanındayız" etkinliğinde otizmli bireylerle bir araya geldi.

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık günü kapsamında Kahve Arası Cafe’de düzenlenen etkinlikte Vali Tuncay Sonel, otizmli bireylerle bir araya gelerek onlarla eğlenip keyifli vakit geçirdi.Programa Vali Sonel’in yanı sıra , İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekçi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Mehmet Akif Bildirici, otizmli çocuklarımız ve aileleri katıldı.Çocuklarla tek tek ilgilenen Sonel, sohbet ederek çeşitli hediyeler verdi.

Etkinlikte konuşan Vali Sonel,"Bu çocuklarımız bizler için çok değerli, çocuklarımıza sahip çıkılması ve topluma kazandırılması noktasında, ailelerimizin yanında olduğumuzu belirtmek isterim” dedi.

Aileler, sürekli kendilerine ilgi gösteren Vali Sonel’e teşekkür etti.

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