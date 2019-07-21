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Vali Sonel, makam aracını düğün için tahsis etti

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, kazada hayatını kaybeden sağlık teknisyeni Hüseyin Gül’ün kardeşine düşünü için makam aracını gelin arabası olarak tahsis etti.

21 Temmuz 2019 Pazar 14:22
Vali Sonel, makam aracını düğün için tahsis etti

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, kazada hayatını kaybeden sağlık teknisyeni Hüseyin Gül’ün kardeşine düşünü için makam aracını gelin arabası olarak tahsis etti.


Tunceli Valisi Tuncay Sonel, 6 Nisan 2009 günü Konya-Antalya karayolunda meydana gelen trafik kazasında seminere giderken hayatını kaybeden İl Sağlık Müdürlüğünde görevli çevre sağlık teknisyeni Hüseyin Gül’ün kardeşi Muzaffer Gül’ün düğünü için kullandığı makam aracını gelin arabası olarak tahsis etti. Gelin arabası olarak süslenen makam aracıyla şehir turu atan Muzaffer ve Şükriye çiftini Vali Sonel düğün salonunda da yalnız bırakmayarak nikah şahidi oldu.


Çifte mutluluklar dileyen Vali Tuncay Sonel, “Allah çiftleri mesut etsin, yolları, bahtları açık olsun. Bu gece vesilesiyle bu şehrin huzur şehri olmasında büyük katkıları olan tüm şehitlerimizi de rahmetle anıyorum. Kahraman gazilerimize acil şifalar diliyorum” dedi.


Muzaffer ve Şükriye çifti de jestinden dolayı Vali Sonel’e teşekkür ederken düğünlerinde davetlilerle birlikte gönüllerince eğlendi.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 14:22
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