Vali-sivil toplum buluşması gerçekleştirildi

Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şubenin ev sahipliğinde Kayseri Valiliğine üç ay önce atanan Şehmus Günaydın ile Sivil Toplum kuruluşları bir araya geldi.

Talas ilçesinde gerçekleşen “Vali Sivil Toplum Buluşması”na çok sayıda STK temsilcisi ve Kayseri Valisi Şehmus Günaydın katıldı. Toplantının açılış konuşmasını Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan yaptı.

Aydın Kalkan, 2012 yılından beri şehrimizde görev yapan sayın valilerimizle STK temsilcilerini “Vali STK buluşması” adı altında bir araya getiriyoruz, Devletin valisi anlayışından milletin valisi anlayışına geçiş yapılmıştır, valiler STK’leri bir paydaş olarak görürse çok daha nitelikli çalışmalar ortaya çıkar" dedi.

Aydın Kalkan, "Sayın valimiz tekli eğitime geçiş noktasında çok önemli çabalar içerisindedir. Geçici görevlendirmeler konusunda yeni bir çalışma yapmaktadır, beklentimiz eğitim ve eğitimci konusunda keyfiliğe yol açan uygulamalardan Milli Eğitimimizi kurtarmak, kurumların ihtiyaçlarını göz önünde tutmak olacaktır. Davetimize icabet ettiği için sayın valimize ve STK temsilcilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın,"Sivil Toplum Kuruluşlarına, basınımıza çok önem veriyoruz, telefonumuz 24 saat açık, her arayana bir iki gün gecikmeli de olsa mutlaka dönüyoruz ve görüşme talep edenlerle görüşüyoruz. Kurallara uymalıyızve vicdanımızın sesine kulak vermeliyiz, kul hakkı konusunda kamu çalışanları daha titiz olmalı, Kayseri eğitiminin tekli sisteme dönmesi için yoğun çaba içerisindeyiz, iki üç yıl içerisinde tüm okullarda tekli eğitime geçmeyi hedefliyoruz, böyle bir toplantıyı tertip ettiği için Eğitim Bir Sen’e ve Başkanı Aydın Kalkan’a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Program STK temsilcilerinin görüş ve önerilerinin alınmasıyla devam etti.