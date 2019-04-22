Vali Şıldak’tan 23 Nisan mesajı

Burdur Valisi Hasan Şıldak, "Amacımız, TBMM’nin kuruluş ruhunu, Kurutuluş Savaşı ruhunu yaşatarak, aynı şuurla vatanımıza sahip çıkmak, istikbalimiz ve umudumuz olan çocuklarımıza daha iyi bir gelecek ve daha güçlü bir ülke bırakmak için tüm gücümüzle çalışmaktır" dedi.

Burdur Valisi Hasan Şıldak, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 99. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladığını dile getiren Şıldak mesajında, "Milletimizin içinden geçtiği olağanüstü dönemde kurtuluş mücadelemize, dirilişimize öncülük eden Türkiye Büyük Millet Meclisi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Kurtuluş Savaşımızın kazanılması ve Cumhuriyetimizin ilan edilmesi sürecinde çok önemli roller üstlenmiştir. 99 yıl önce egemenliğin millet iradesine bırakıldığı, Türk Milletinin kendi geleceğine yön verdiği bu önemli tarih Büyük Önder Atatürk tarafından çocuklarımıza bayram olarak armağan edilmiştir. Amacımız, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluş ruhunu, Kurutuluş Savaşı ruhunu yaşatarak, aynı şuurla vatanımıza sahip çıkmak, istikbalimiz ve umudumuz olan çocuklarımıza daha iyi bir gelecek ve daha güçlü bir ülke bırakmak için tüm gücümüzle çalışmaktır" ifadelerinde yer verdi.

Çocuklarımızı çok sevdiğini ve onlara güvendiğini vurgulayan Şıldak, başta Atatürk olmak üzere bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitleri rahmet ve minnetle anarak, milletin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.