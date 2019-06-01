0553 313 94 23

Vali Şıldak, kontrol noktalarını ziyaret etti

Bölge Trafik ve Jandarma kontrol noktalarını ziyaret eden Burdur Valisi Hasan Şıldak, "Polis bölgesinde bulunan 219 kilometrelik sorumluluk alanında, ek olarak göreve çıkartılacak araç ve personel ile birlikte günlük 22 ekip, 2 motorize şahin ekibi ve 41 personel ile gerekli tedbirler alınacaktır" dedi.

01 Haziran 2019 Cumartesi 15:22
Vali Şıldak, kontrol noktalarını ziyaret etti

Bölge Trafik ve Jandarma kontrol noktalarını ziyaret eden Burdur Valisi Hasan Şıldak, "Polis bölgesinde bulunan 219 kilometrelik sorumluluk alanında, ek olarak göreve çıkartılacak araç ve personel ile birlikte günlük 22 ekip, 2 motorize şahin ekibi ve 41 personel ile gerekli tedbirler alınacaktır" dedi.


Ramazan Bayram tatilinde trafik kazalarını önlemek için tüm yollarda kontrol noktaları oluşturuldu. Burdur-Antalya- Fethiye yolları üzerinde Bölge Trafik ve Jandarma ekipleri bayram boyunca uygulama yapıp kazaların önünü geçmeye çalışacak. Burdur Valisi Hasan Şıldak, Emniyet Müdürü Arif Çankal ve Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç Burdur’daki kontrol noktalarında inceleme yaptı. Araç şoförlerine, trafik kurallarına uymaları, seyir halinde iken dikkatli olunması ve önce yayaya yol verilmesi konusunda uyarılarda bulunuldu.


İçişleri bakanlığı tarafından Tüm illerde olduğu gibi Burdur’da bayram boyunca tedbirlerin alındığını açıklayan Burdur Valisi Hasan Şıldak, "Polis bölgesinde bulunan 219 kilometrelik sorumluluk alanında, ek olarak göreve çıkartılacak araç ve personel ile birlikte günlük 22 ekip, 2 motorize şahin ekibi ve 41 personel ile gerekli tedbirler alınacaktır. Jandarma bölgesinde bulunan 2 bin 209 kilometrelik sorumluluk alanında, ek olarak göreve çıkartılacak araç ve personel ile birlikte günlük 15 araç, 30 personel ile gerekli tedbirler alınacaktır. İlimiz karayollarında trafik güvenliği kapsamında Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı olarak çalışmalarımız bütün kararlılıkla devam etmektedir. Bütün sürücülerimizi, trafik kurallarına uymaya, özellikle aşırı hız, emniyet kemeri takma, yorgun araç kullanımı, sürüş esnasında cep telefonuyla konuşma ve dikkatsizlik konularında duyarlı olmaya davet ediyoruz" ifadelerinde bulundu.


İl Jandarma Komutanlığı tarafından bölge trafik istasyonunda yapılan kontrollerde drone kullanılarak trafik kurallarına uymayan araçların tespiti yapılıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 15:22
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eylem arayışındaki DAEŞ'lilere baskın!
    1. Eylem arayışındaki DAEŞ'lilere baskın!
    2. Kuşadası Belediyesi mali disiplin..
    3. Kâbe'deki görüntü İngiliz'i büyüledi
    4. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda Bayram..
    5. Vali Akbıyık, yaralı askerleri ziyaret..
    6. Çocuklar sınava girdi veliler dua okudu
    7. Halit Ergenç'e trafikte saldırı!
    8. Operasyonda 1 ton 300 kilo kaçak..
    9. Fenerbahçe Kulübü, Nihat Özdemir'i..
    10. Konya’da otomobiller çarpıştı: 8 yaralı
    11. Bosna’daki göçmen kampında yangın
    12. Hastane yönetiminden okuma..
    13. Bosna Hersek’te göçmen kampında büyük..
    14. Ordu’da dilenci operasyonu
    15. Resmen duyurdular! İşte Fenerbahçe'nin..
    16. Mangonun faydaları saymakla bitmiyor
    17. ABD'de belediye çalışanı dehşet saçtı!..
    18. Jandarma, Bodrum’da helikopterle..
    19. Uluslararası öğrenciler Kadir..
    20. Tutuşan ot balyaları güçlükle..
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti