Vali Seymenoğlu, köylüden asfalt dökülen köy yolunda hız yapmama sözü aldı

Isparta’nın Gönen ilçesine bağlı Koçtepe Köyü ile Keçiborlu yolu arasında kalan 5 kilometrelik yol, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yapılan çalışmayla sıcak asfaltla kaplandı.Vali Seymenoğlu, köyde kazaların meydana gelmemesi adına köylülerden yeni yolda hız yapmama sözü aldı.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, beraberinde Gönen Kaymamı Yunus Coşkun, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu ve Köy Muhtarı Ümit Yıldırım ile yolda yapılan asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek, köydeki vatandaşlarla bir araya geldi.

İl Özel İdaresi ekipleri tarafından geçtiğimiz hafta başlayan sıcak asfalt çalışmalarında, merkeze bağlı Deregümü Köyü ve Kayıköy’ü arasından kalan yolun ardından, Koçtepe köy merkezi ile Organize Sanayi Bölgesi arasında kalan 5 kilometrelik yolda da sıcak asfalt çalışmaları bitirilerek, vatandaşların kullanımına sunuldu.

Muhtardan çalışmaya ‘Bayram’ nitelemesi

Koçtepe Köyü Muhtarı Ümit Yıldırım, kendileri için bu günün bayram olduğunu belirterek yolun yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Vali Seymenoğlu, köyde hız yapmama sözü istedi

Vali Seymenoğlu asfalt çalışmasında incelemelerde bulunduktan sonra beraberindekilerle Koçtepe Köyü halkı ile köy sosyal tesislerinde bir araya geldi. Vatandaşlar ile bir süre sohbet eden Vali Seymenoğlu, köyün kadınlarından bir istekte bulunarak eşlerine ve çocuklarına yeni yapılan yolda hız yapmamaları konusunda söz istedi.

Vatandaşların ve köy muhtarının talep ve önerilerin dileyen Vali Seymenoğlu, köyde 2009 yılında oluşturulan ve köy tüzel kişiliğine ait ceviz bahçesinde de incelmelerde bulundu.