Vali Seymenoğlu: “Bağımlılıkla mücadele, topyekûn olunursa üstesinden gelinebilecek bir konu”

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, 2019 yılının ilk Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda, “Ülkemizin önemli sorunlarından biri olan bağımlılıklarla mücadele etmek kamu görevlilerinin asli görevleri arasında. İlimizde de 2018-2023 yıllarını kapsayan 6 yıllık eylem planındaki yol haritasına göre bağımlılıklarla mücadelemizi sürdüreceğiz. Bağımlılıkla mücadele el ele vererek topyekûn mücadele edilirse üstesinden gelinebilecek bir konu. Başarılı olabilmek için her ferdin bu işe gönül vermesi lazım” dedi.

Isparta’da, 2019 Yılı 1. Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında yapıldı. Düzenlenen toplantıya Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Kemal Çokdinç, ilçe kaymakamları, kentte görev yapan kamu kurum ve kuruluş müdürleri, muhtar dernekleri temsilcileri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü’nün sekretaryasını yaptığı kurulda, daha önceki toplantıda alınan kararlar ve yürütülen faaliyetler değerlendirilerek katılımcılar tarafından görüş ve öneriler iletildi. Toplantıda, Yeşilay Isparta Şube Başkanı Muhammet Sait Uyar, dernek çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundu.

“Destek olmalıyız”

Vali Seymenoğlu, bağımlılıkla mücadelenin koordinasyon içinde ve sabırla yapılması gerektiğini söyledi. Gönüllülük esasına göre bu mücadeleyi sürdüren sivil toplum kuruluşlarına kamu kurumları ve vatandaşlar tarafından her türlü desteğin verilmesinin önemine değinen Seymenoğlu, “Ülkemizin önemli sorunlarından biri olan bağımlılıklarla mücadele etmek kamu görevlilerinin asli görevleri arasında. İlimizde de 2018-2023 yıllarını kapsayan 6 yıllık eylem planındaki yol haritasına göre bağımlılıklarla mücadelemizi sürdüreceğiz. Bunun yanında ilimizde bu mücadelede kamu kurumlarımızın yanında rehabilitasyon aşamasında Uyuşturucuyla Mücadele Derneği (UYUMDER) de katkılar sunmakta. Dernek bünyesinde kurulan iş atölyelerinde yapılan çalışmalara kamu kurumlarının da mevzuat çerçevesinde destek olmasını istiyoruz. UYUMDER’in merkezinde çalışmalarını yürüten gençleri ziyaret ettiğimde, buranın onların bağımlılıktan kurtulmalarına katkı sunduğunu gördüm ve bu beni mutlu etti” dedi.

“Her ferdin gönül vermesi lazım”

“Sadece güvenlik birimlerinin aldığı önlemlerle, kamu kurum ve kuruluşlarının yürüttüğü çalışmalarla bağımlılıklarla mücadele edemeyiz” diyen Vali Seymenoğlu, “Bağımlılıkla mücadele el ele vererek topyekûn mücadele edilirse üstesinden gelinebilecek bir konu. Başarılı olabilmek için her ferdin bu işe gönül vermesi lazım. Sivil toplum kuruluşu olarak yıllardan beri bağımlılıklarla mücadelede büyük çalışmalar içerisinde yer alan Kamu yararına çalışan bir dernek olan Yeşilay’a geçmişte olduğu gibi şimdide destek olmaya devam edeceğiz. Bunun yanına alanında uzman kişiler tarafından çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim faaliyetlerine devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Çokdinç: “Tam koordinasyon sağlanırsa tüm Türkiye’ye örnek olur”

Toplantının son bölümünde konuşan Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Kemal Çokdinç ise bağımlılıkla mücadele konusunda yurt dışında yaptığı çalışmalar ve edindiği izlenimler hakkında katılımcılara bilgi vererek, kentte yapılan çalışmaların tam bir koordinasyon içinde yapılması halinde tüm Türkiye’ye örnek olacağını söyledi.