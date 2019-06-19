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Vali Şentürk’ün Pazaryeri ziyareti

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Pazaryeri ilçesinde yeni göreve başlayan ilçe Kaymakamı Oray Güven’i ziyaret ederek hayırlı olsun diyerek görevinde başarılar diledi, bazı ziyaretlerde bulundu.

19 Haziran 2019 Çarşamba 16:56
Vali Şentürk’ün Pazaryeri ziyareti

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Pazaryeri ilçesinde yeni göreve başlayan ilçe Kaymakamı Oray Güven’i ziyaret ederek hayırlı olsun diyerek görevinde başarılar diledi, bazı ziyaretlerde bulundu.


Vali Şentürk’ü Pazaryeri ilçesi ziyareti kapsamında Hükümet Konağı önünde düzenlenen karşılama törenine, ilçe Kaymakamı Oray Güven, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçe Jandarma Komutanı İlhan Canseven, İlçe Emniyet Amiri İnan Kılıçoğlu ve ilçe protokolü karşıladı.


Bilecik Valisi Şentürk, İlçe Kaymakamı Oray Güven ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin ile sohbet ettikten sonra Pazaryeri Organize Sanayi Bölgesinde incelemeler yaparak fabrikaları gezdi. Kaymakam Güven, sanayi bölgesi hakkında Bilecik Valisi Bilal Şentürk’e bilgiler verdi. Sanayi bölgesi ve fabrikalar ziyareti kapsamında Vali Şentürk’e Kaymakam Güven’e Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve ilçe protokolü eşlik etti.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 16:56
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