Vali Şentürk’ün Kocaeli temasları

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, bir dizi temaslar kapsamında Kocaeli’ne gitti.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk ilk olarak Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a nezaket ziyaretinde bulundu. Kocaeli Valisi Aksoy tarafından karşılanan Vali Şentürk, ilk olarak Valilik Şeref Defterini imzaladı. Valilik makamında Kocaeli Valisi Aksoy, Vali Şentürk ile bir süre sohbet ederek ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti.

Vali Şentürk daha sonra Bilecik eski valisi, Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ı ziyaret etti. Belediye Başkanı Büyükakın ile bir süre sohbet eden Vali Şentürk, yeni görevinde başarılar dileyerek, Bilecik’e yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür etti.