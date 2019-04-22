Vali Şentürk’ün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Şentürk, yayımladığı mesajında, “Bağımsızlığımızın, demokrasimizin ve Cumhuriyetimizin öncüsü ve güvencesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 99. Yıldönümünü ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamanın sevincini ve gururunu yaşıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 23 Nisan 1920 günü açılması ile millet egemenliği resmen hayata geçirilmiş bu önemli gün Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından millet egemenliğini sonsuza kadar koruyacak olan çocuklara armağan edilmiş dünyadaki ilk çocuk bayramıdır. Sizler ilmin ve aklın ışığında en iyi eğitimi alarak gururumuz, ümidimiz, güvenimiz ve geleceğimiz olacaksınız. Yarın ülkemizi yönetecek, milletimizi yüceltecek, milli egemenlik ilkesini sonsuza kadar yaşatacak temel güç kaynağımızsınız. Bu görevi en güzel şekilde yapacağınıza ve bu mirasa en güzel şekilde sahip çıkacağınıza olan güvencimiz tamdır. Bu bayram sizler için bir şenlik, milletimiz için gurur günüdür. Dileğimiz, tüm dünya çocuklarının sevgi, barış ve huzur içinde, kardeşlik duygularıyla her günü bayram coşkusuyla yaşamalarıdır. Bu duygularla siz çocuklarımıza armağan edilen ve milli iradenin her şeyin önünde olduğunun ifade edildiği bu anlamlı günde, başta Cumhuriyetimizin ve Türkiye Büyük Millet Meclisimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, aziz şehit ve gazilerimizi, minnet ve şükranla anıyor, dünyanın bütün çocuklarına barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum” ifadelerine yer verdi.