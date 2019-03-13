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Vali Şentürk’ten Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne ziyaret

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, kurum ziyaretleri kapsamında Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

13 Mart 2019 Çarşamba 17:57
Vali Şentürk’ten Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne ziyaret

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, kurum ziyaretleri kapsamında Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğünü ziyaret etti.


Bilecik Vali Yardımcısı Akın Yılmaz, Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, il müdür yardımcısı ile şube müdürleri tarafından karşılanan Vali Şentürk, kentte yürütülen tarımsal çalışmalar ve projeler hakkında brifing aldı. Bilecik’in tarım ve hayvancılık sektöründe önemli bir potansiyelinin bulunduğunu belirten Vali Şentürk, “Tarımın ve hayvancılık sektörünün hızlı gelişmesi, iyileşmesi ve istenilen seviyeye gelmesi için teşkilatın, gelişen ve değişen teknolojiyi ve metotları kullanması yönünde çiftçilerle her zaman birlikte olması gerekir. Çiftçilerimizi teknik açıdan desteklersek arazilerimiz daha verimli kullanılacaktır. Bilecik ekonomisinin temellerinden birisi tarım sektörü. Tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için hazırlanan projelere her zaman destek vereceğiz” dedi.


İl Müdürü Yoldaş, müdürlüğün personel durumu ile bina, lojman, tesis ve araç durumları, tarım arazilerinin sulama durumu ve ilin hayvan varlığı, bitkisel ve hayvansal üretim, organik tarım desteklemeleri ile genç çiftçilerin desteklenmesi projesi, tarıma dayalı ekonomik yatırımların desteklenmesi projesi ile tarımsal örgütlenme ve kooperatif çalışmaları hakkında bilgi verdi. Avrupa Birliği ve bakanlık projeleri hakkında da bilgi veren İl Müdürü Yoldaş, kurulması planlanan Gölpazarı ve Yenipazar Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgelerinin çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 17:57
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