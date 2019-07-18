Vali Şentürk’ten Kur’an kursu ziyareti

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Osmanlı Hafızlık Kur’an Kursu ile 4-6 yaş grubu Hacı Menekşe Sözer yaz Kur’an Kursunu ziyaret etti.

Vali Şentürk, İl Müftüsü Necati Akkuş ve Kur’an kursu yetkilileri ile birlikte Osmanlı Erkek Yatılı Hafızlık Kur’an kursunda hafızlık eğitimi alan çocuklarla birlikte sohbet ederek nasihatlerde bulundu. Kurslarda, çocukların daha erken yaşta bilgilere kavuşacaklarını ve öğrendiklerinin hayatta da faydalı olacağını ifade eden Vali Şentürk, ’’Geleceğin teminatı olan çocuklarımız hem eğitimde hem de dini bilgiler konusunda donanımlı yetişmeleri gerekir. Burada aldıkları eğitimle hataları düzelten, doğrusunu bilen bireyler olarak yetişecekler. Öğrendiklerini unutmamaları için sağlam temel oluşturmalılar” ifadelerine yer verdi.

İl Müftüsü Akkuş ise, amaçlarının geleceğin teminatı olan çocukların ve gençlerin şahsiyetlerinin oluşmaya başladığı dönemde Kur’an-ı kerimle tanıştırmak, milli, manevi ve kültürel değerleri paylaşmak istediklerini söyledi.