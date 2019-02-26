Vali Şentürk’e Vergi Haftası ziyareti

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Vergi Haftası kutlamaları kapsamında Defterdar Mustafa Şahin ve birim müdürlerini makamında kabul etti.

Vali Şentürk, kabulünde Vergi Haftası’nın verginin toplum tarafından benimsenmesi ve vatandaşların vergilerini gönüllü olarak ödeme alışkanlığının arttırılması açısından önemli olduğunu ifade etti. Kamu hizmetlerinin vatandaşa etkin bir şekilde götürülebilmesinde vergi gelirinin büyük öneminin bulunduğunu ifade eden Vali Şentürk, "Ülkenin kalkınması ve kamu hizmetlerinin topluma daha etkin ulaştırılmasının, ödenen vergilerle sağlanacağı bilincinin topluma anlatılması büyük önem arz etmektedir. Hedef, etkin idare ve güçlü bir Türkiye’dir. Bir vatandaşlık görevi olan vergi ödemeyi, hepimizin yerine getirmesi gerekir” şeklinde konuştu.

Defterdar Şahin ve birim müdürleri çalışmaları hakkında Vali Şentürk’e bilgi verdi.