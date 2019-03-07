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Vali Şentürk, yatırımları inceledi

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik’in Osmaneli ilçesinde çeşitli ziyaretlerde ve incelemede bulundu.

07 Mart 2019 Perşembe 12:35
Vali Şentürk, yatırımları inceledi

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik’in Osmaneli ilçesinde çeşitli ziyaretlerde ve incelemede bulundu.


Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Kaymakam Naif Yavuz, Belediye Başkanı Münür Şahin ve İl Sağlık Müdürü Kadir Keskin ile birlikte devam eden Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Merkezi inşaatında incelemede bulundu. Yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Vali Şentürk, daha sonra Osmaneli Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) bazı fabrikaları ziyaret etti.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 12:35
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