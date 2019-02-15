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Vali Şentürk ve konuklarından tarihi şeridi ziyareti

Bilecik Valisi Bilal Şentürk ve konuklarından oluşan heyet, Bilecik Belediyesi Osmanlı Padişahları Tarih Şeridini ziyaret etti.

15 Şubat 2019 Cuma 14:42
Vali Şentürk ve konuklarından tarihi şeridi ziyareti

Bilecik Valisi Bilal Şentürk ve konuklarından oluşan heyet, Bilecik Belediyesi Osmanlı Padişahları Tarih Şeridini ziyaret etti.


Şeyh Edebali Türbesinde dua eden Vali Bilal Şentürk, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı ve beraberindeki konuklarından oluşan heyet, daha sonra Osmanlı Padişahları Tarih Şeridini gezerek, Bilecik Belediyesi görevli rehberlerden bilgi aldı. Bilecik Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi; her gün gerek heyet ve gruplar şeklinde gerek bireysel olarak konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Bilecik’in tanıtım ve turizm faaliyetlerine büyük katkılar sağlayan Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi, Vali Bilal Şentürk konukları, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı ve beraberindeki heyeti ağırladı.


Öte yandan, Vali Bilal Şentürk ve Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Arıncı ile beraberindekiler, katkıları ve güzel çalışmaları dolayısıyla Belediye Başkanı Nihat Can’a teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 14:42
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