Vali Şentürk, Vali Nayir ile bir araya geldi

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir’e iadeyi ziyarette bulundu.

Vali Nayir tarafından karşılanan Vali Şentürk, şeref defterini imzaladıktan sonra valilik makamına geçti. Vali Şentürk, bir dönem Sakarya Hendek’te görevde bulunduğunu ve Sakarya’yı yakından tanıdığını ifade ederek geçmiş dönemde Bilecik’e yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Vali Nayir de Vali Şentürk’ü Sakarya’da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "2014-2016 yılları arasında Valilik görevinde bulundum. Bilecik ve Bilecik halkının benim için önemli bir yeri bulunuyor” dedi.

Ziyaret, Bilecik ve Sakarya’daki çalışmalar hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi.