Vali Şentürk üniversite öğrencileriyle ’’Söyleyişi’’de buluştu

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bozüyük ilçesinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin yeteneklerini inceledi, üniversite öğrencileriyle ’’Söyleyişi’’de buluştu.

Vali Şentürk, Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, Vali Yardımcısı Rahmi Köse ile birlikte Bozüyük Cumhuriyet İlkokulunda ’’Düşünce becerileri’’, ’’Kodlama ve robotik atölyesi’’ ve ’’Ahşap atölyesi’’ ile ’’Akıl oyunları’’ etkinliklerine katılarak, öğrencilerin çalışmalarını inceledi. Burada çocukların yeteneklerini inceleyen ve sohbet eden Vali Şentürk, ’’Küçük yaşta yeteneklerini geliştirmeleri, geleceğe emin adımlarla ilerlemeleri demektir. Kendilerini ifade etmeleri, görev dağılımı yapmaları ve tasarım odaklı düşünme becerilerini değerlendirmeleri güzel. Kendilerine olan özgüvenlerini ve düşüncelerini de ortaya koymaları ayrıca mutluluk verdi. Geri dönüşüm çalışmaları yapıyorlar. İnanıyorum ki, çocuklarımız bu yaşta kendilerine bir yol haritası çizmede önemli adımlar atmış olacaklar. Hepsi birbirinden yetenekli çocuklar” dedi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bozüyük Meslek Yüksek Okulunda üniversite öğrencileriyle ’’Söyleşi’’ etkinliğinde bir araya gelen, Vali Şentürk, üniversite yıllarındaki anılarını ve mülki idare amiri olarak farklı görevlerde bulunduğunu anlattı. Gençlere nasihatlerde bulunan Vali Şentürk, ’’Yarın hayatınızda işe yarayacağını düşünebileceğiniz konuları belirleyip, onun üzerine odaklanmalısınız. Önce gözlem yapmalısınız. İyi bir gözlemci olmalısınız. Her insan bir cevherdir. Kendinize bir alan belirleyin ki o alanda emsallerinizden daha iyi olun. Kendinizi iyi tanımalısınız. Aile bağlarınız kuvvetli olsun. Arkadaşlıklarınıza değer verin” diye konuştu.

Söyleşiye, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Kaymakam Yaman, Vali Yardımcısı Köse ve Meslek Yüksek Okulu Müdürü Faruk Akın da eşlik etti.