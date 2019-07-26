Vali Şentürk Tarla Günü’nde biçerdöverle hasat yaptı

Bilecik Valisi Şentürk, ürün çeşitliliği ile verimli toprak yapısının tanıtımının yapıldığı ’Tarla Günü’nde biçerdövere binerek hasat yaptı.

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik personeli ekilişinden hasadına kadar olan bölümünde görev aldığı, 72 çeşit ekonomik ürün yelpazesi bulunan ve 1 milyon 250 bin dekarlık elverişli arazisiyle tarımın göz bebeği olmaya aday olarak gösterilen Bilecik, tarım alanında iddialı olduğunu Alpagut köyünde gerçekleştirilen ’’Buğday demonstrasyon çalışması ve tarla günü’’ etkinliğinde anlatıldı.

Alpagut Köyü’nde 20 dekar alanda 4 çeşit buğday ekimi ve ekimi yapılan buğdayların gelişim durumları müdürlük teknik personelince ekilişten hasat edilinceye kadar olan kısmında görev aldı. Buğdaylar Bilecik’te 10 köyde 13 çiftçiyle 110 dekar alanda denenirken, ekimi yapılan köylerin seçiminde köylerin rakımları, sıcaklık durumları ve toprak özellikleri gibi faktörler göz önünde bulunduruldu.

“Bilecik çiftçisi yeniliklere son derece açık”

Burada bir konuşma yapan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik’in çiftçisinin yeniliklere son derece açık olduğunu ifade ederek, “Çalışmaların daha anlamlı bir hale gelebilmesi için çalışmaya konu olan muhatap kitle tarafından da benimsemesi gerekiyor. Tarımsal faaliyetlerle ilgili olarak çiftçimiz, üreticimiz, toprakla iştigal eden insanımız benimsemezse bizim çalışmalarımız maalesef havada kalıyor. Bilecik çiftçisi yeniliklere son derece açık. Kaliteli tohum etkili bilimsel yöntemlerle yapılan zirai çalışmalarla birim alanından elde edilen verimin artışıyla en azından toprakla uğraşan çiftçimizin daha çok gelir elde etmesi ve daha görevde olması mümkün. Topraktan beslenen insanlar olarak kendi imkanlarımızla yurt dışına döviz harcaması yaparak değil de kendi ürettiğimizi tüketmek suretiyle kendi ekonomimizi daha dinamik tutmak gibi bir imkan söz konusu oluyor” dedi.

“Toprakla uğraşan insanımızı arttırmak zorundayız”

Toprakla uğraşan insan sayısını arttırmak zorunda olduklarına değinen Vali Şentürk, “Toprakla uğraşan insanımızı arttırmak zorundayız. Şehirlere göç etmiş insanımızı geri getirme şansımız var mı? Ne kadar mümkün? Çok mümkün değil ama şehirde de otursa, fabrikada da çalışsa bir taraftan toprağını değerlendirerek ondan da yüksek gelir elde etme imkanlarını devreye sokmak zorundayız. Çalışmanın sınırı yok. Ömrümüzü oturarak, masa başında geçirmemiz sağlığımız açısından da sorumluluklarımız açısından da doğru değil. Daha üretken olmak zorundayız. Ya buğday ekeceğiz arazinin vasfına göre, ya kiraz ekeceğiz, ya ceviz ekeceğiz ya da çilek ekeceğiz. Biz topraklarımızı boş bırakmayacağız. Bırakmamız lazım bu noktada üretken olanın elinden devlet olarak her birimimizle beraber tutmamız lazım, tutuyoruz ve tutmaya da devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ise, “Bizlerde ilimizde ata tohumların yetiştirilmesi ve verimin yükseltilmesi için sayın cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda bizler ilimizde yeni çeşit denemesi ve bu çeşitlerinde verim ortalamasının yüksek olabilecek düzeye çekilmesi için dört tane çeşit denemesi yaptık. Bulunduğumuz tarlada ekim yaptık ve ekiminden hasadına kadarki aşamaları teknik personel tarafından kayıt altına alındı ve arazide çalıştı” şeklinde konuştu.

Etkinlik, müzik dinletisi, verim tahmini için halka atılması, hasat duasının yapılması ve Vali Şentürk’ün biçerdöverle hasat yapmasıyla sona erdi.