Vali Şentürk öğrencilerle birlikte kitap okudu

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Vezirhan İlkokulu tarafından yürütülen ’’Birlikte Okuyalım mı?’’ projesi kapsamında öğrencilerle birlikte kitap okudu.

Vali Şentürk, Vezirhan İlkokulu Müdürü Vehbi Şahan, sınıf öğretmeni Emine Sera Eren ve öğrencileri Valilik Toplantı Salonunda kabul ederek, öğrencilerle birlikte 15 dakika kitap okudu. Kendisinin ’81 ilden öğretmen anıları’ adlı kitabı okuduğunu, çocuklardan da okudukları bölümün özetlemelerini isteyen ve okumanın önemine değinen Vali Şentürk, ’’Ne iş yaparsak yapalım öncelikle dikkatli olmalıyız. Mutlaka çok kitap okuyun. Okuduğunuz hikayelerden ders alın. Oradaki güzellikleri hayatınıza aktarın. Okuduğunuz kitaplarla ilgili bir defteriniz olsun. O deftere okuduğunuz kitaptan aklınızda kalan bir atasözü, bir deyim veya o kitapta verilmek istenen mesajı özetleyerek yazın. Kalıcı hale gelsin, yıllar sonra o notlarınızdan bir kitap ortaya çıkar” şeklinde konuştu.

Okul Müdürü Şahan da yürüttükleri e-Twinning projesiyle çocukların önce aileleriyle, sonra sırasıyla öğretmen ve idarecileriyle, belediye başkanı ile il milli eğitim müdürüyle okuma etkinliği yaptıklarını anlatarak, amaçlarının okumayı içselleştirmelerini ve büyüklerin okuma konusunda çocuklara örnek olmalarını hedeflediklerini söyledi.

Vali Şentürk, çocuklara çeşitli hediyelerin yanı sıra makam odasında makam koltuğuna oturtarak hatıra fotoğrafı çektirdi.