Vali Şentürk Mehmetçikle iftar yaptı

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı 9. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığındaki Mehmetçiklerle iftar açtı.

Vali Şentürk, iftar öncesi er, erbaş ve rütbeli personelle iftar açmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve huzur getirmesi temennisinde bulundu. Askerlerin sofrasına misafir olduklarını ifade eden Vali Şentürk, “Ülkemizin huzuru ve güvenliği için hep beraber çalışıyoruz. Sizler şuan burada vatan borcunu ifa ediyorsunuz. Vatan borcunun farklı şekillerde icra edilmesi söz konusu olabilir. Şu saatlerde Mehmetçiklerimiz sınırda hatta sınır ötesinde ülkemizin birliğine ve beraberliğine göz dikenlere karşı büyük bir mücadele vermektedirler. Allah onları muzaffer eylesin. Muhakkak ki hangimize hangi noktada görev düşerse gözümüz kapalı bir şekilde vatan, millet ve devlet için canımızı seve seve feda ederiz. Bu anlayış içerisinde olduğunuzu biliyoruz. ’Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır’ sözünden kendimize pay çıkartıyoruz ve o gayret içerisinde çalışıyoruz. Sizlerin de bu anlayış içerisinde ifa ettiğiniz vatan hizmetini en iyi şekilde yapacağınıza inanıyoruz. Hangi aşamada ve nerede olursak olalım bu vatan bizim. Bu vatan kendiliğinden daha iyi noktaya gitmez. Bizler beraber çalışarak daha iyi noktaya getirebiliriz. Onun için her aşamada öncelikle birbirimizi candan sevelim. Doğrulukta el birliği yapalım. Yanlışlara meydan bırakmayalım. Ramazan Bayramınızı kutluyorum” dedi.

İftar programına 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Bulut, Cumhuriyet Başsavcısı Ercan Ceylan, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Muhammet Göktaş, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halis Nalbant, 9. Jandarma Eğitim Alay Komutanı Albay Mustafa Cebe ve daire müdürleri ile Mehmetçik katıldı.