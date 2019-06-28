0553 313 94 23

Vali Şentürk, köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik’in Söğüt ilçesinde köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

28 Haziran 2019 Cuma 15:35
Vali Şentürk, köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik’in Söğüt ilçesinde köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.


Vali Şentürk, Hamidiye İdadisi Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıda, İl Özel İdaresinin geçmişte standartların üzerinde hizmet yaptığını anımsatarak, hizmette emeği geçenlere teşekkür etti. Seçilen muhtarlara yeni görevlerinde başarılar dileyen Vali Şentürk, ’’Bu topraklar sıradan topraklar değil, dolayısıyla burada yaşayan insanlar da sıradan değil. Bu topraklar 700 yıllık bir imparatorluğun kuruluşunun gerçekleştiği yerler. Söğüt, 82 milyon için çok şey ifade ediyor. Bilecik başta olmak üzere Söğüt’e de özel dokunuşlar ve özel hizmetler yapmak isteriz. Gayret ve çabalarımız bu yönde” dedi.


’’Kaynakları etkin ve verimli kullanacağız’’


Vali Şentürk, kamu hizmetlerini yaparken de önceliklerinin kamu kaynaklarının, ihtiyaçların önceliğine ve aciliyetine göre kullanılacağını belirterek, “Bizim amacımız insanlara hizmet etmek ve onları kazanmaktır. Biz ne kadar çok insanı mutlu edersek, ne kadar çok insana katkı sağlarsak o kadar mutlu oluruz. İşimizi daha iyi yapmış oluruz. Ama toplumumuzun huzurunun bozulmasına yönelik adım atanlar varsa onlara da kararlılıkla fırsat vermeyiz. İnsanımızın sağlığı, can güvenliği her şeyin önündedir. Mağdurun hakkını korumak, haksızlığa fırsat vermemek devlet kurumlarının temel görevidir. Etkili bir diyalog kurmak suretiyle köylerimizde de yüksek bir standart sağlamak istiyoruz. Gelir getirici mahiyette arazileri değerlendirebilir, farklı alternatif ürünler üretebiliriz” ifadelerine yer verdi.


“Gurbetteki hemşerilerimizin bir ayağı burada olsun”


Hedeflerinin gurbette olan insanların memleketleri ile bağlarını koparmamaları ve bir ayaklarının burada olmasını sağlamak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini anlatan Vali Şentürk, “Köyün içindeki standartların düzgün olması önemli, temizliğe riayet ediliyor olması önemli ve temel alt yapı hizmetlerinin verilmiş olması önemli. Buranın tarihi bir misyonu var” dedi.


Muhtarların istek ve taleplerini ilettiği toplantıya, Kaymakam Murat Öztürk, Belediye Başkanı İsmet Sever, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halis Nalbant, İdari ve Denetim Müdürü İsmail Hakkı Elmas ve ilgililer ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.


Vali Şentürk, ayrıca Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkez Komutanlığında, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Bulut ile birlikte teknik sürüş eğitimi ve diğer eğitim alanlarındaki eğitimleri izledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 15:35
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi harekete geçti
    1. CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi..
    2. Ziraat Odalarından “Fındık fiyatları..
    3. LGS'de tam puan alanlar ödüllendirildi
    4. Deri çanta temizliğinin püf noktaları..
    5. Samsun’da ihracat arttı
    6. Altınordu Belediyesinden Şubaşı’na..
    7. Yılın tabanca ödülü Türk markasına
    8. Başkan Özcan’dan temizlik işçilerine..
    9. “BM ve Güvenlik Konseyi’nde ABD’nin..
    10. Ordu’da kaçak telefon operasyonu
    11. Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 3..
    12. Büyükşehir’den ‘Vatandaş memnuniyet..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de
    14. Yeni nişanlı, eski kocayı öldürdü
    15. İTÜ taban puanları 2019 İstanbul..
    16. Şehit askerin naaşı memleketi Ağrı’ya..
    17. Novo Nordisk’ten, Akdeniz..
    18. Mersin’de yasa dışı bahis operasyonu:..
    19. Yengelerini dövüp bıçakla saldırdı
    20. GÜNCELLEME - Mersin'de kadın cinayeti
    21. Genç kıza kapkaç şoku
    22. Başkan Seçer, emeklilerle bir araya..
    23. İş adamının cenazesinde ’helallik’ şoku
    24. Ege Yapı'dan"Kordon İstanbul"da..
    25. ABD Kuzey Kore ile görüşmelere hazır
    26. Türkiye Perakendeciler Federasyonu'nun..
    27. Başkan Tahmazoğlu, yeni çiftlere..
    28. Buse için 20 metrelik görüş mesafesi..
    29. Kur’an kursu öğrencilerine köfte ekmek..
    30. Susurluklu Kıbrıs Gazilerine madalya
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Cumhurbaşkanı Sibsi hastaneye kaldırıldı!
    Cumhurbaşkanı Sibsi hastaneye kaldırıldı!
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı

    Günün Karikatürü

    28 Haziran 2019
    Zamanında susturamadık! Casus Brunson'dan büyük küstahlık
    Zamanında susturamadık! Casus Brunson'dan büyük küstahlık
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı