Vali Şentürk, köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik’in Söğüt ilçesinde köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Vali Şentürk, Hamidiye İdadisi Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıda, İl Özel İdaresinin geçmişte standartların üzerinde hizmet yaptığını anımsatarak, hizmette emeği geçenlere teşekkür etti. Seçilen muhtarlara yeni görevlerinde başarılar dileyen Vali Şentürk, ’’Bu topraklar sıradan topraklar değil, dolayısıyla burada yaşayan insanlar da sıradan değil. Bu topraklar 700 yıllık bir imparatorluğun kuruluşunun gerçekleştiği yerler. Söğüt, 82 milyon için çok şey ifade ediyor. Bilecik başta olmak üzere Söğüt’e de özel dokunuşlar ve özel hizmetler yapmak isteriz. Gayret ve çabalarımız bu yönde” dedi.

’’Kaynakları etkin ve verimli kullanacağız’’

Vali Şentürk, kamu hizmetlerini yaparken de önceliklerinin kamu kaynaklarının, ihtiyaçların önceliğine ve aciliyetine göre kullanılacağını belirterek, “Bizim amacımız insanlara hizmet etmek ve onları kazanmaktır. Biz ne kadar çok insanı mutlu edersek, ne kadar çok insana katkı sağlarsak o kadar mutlu oluruz. İşimizi daha iyi yapmış oluruz. Ama toplumumuzun huzurunun bozulmasına yönelik adım atanlar varsa onlara da kararlılıkla fırsat vermeyiz. İnsanımızın sağlığı, can güvenliği her şeyin önündedir. Mağdurun hakkını korumak, haksızlığa fırsat vermemek devlet kurumlarının temel görevidir. Etkili bir diyalog kurmak suretiyle köylerimizde de yüksek bir standart sağlamak istiyoruz. Gelir getirici mahiyette arazileri değerlendirebilir, farklı alternatif ürünler üretebiliriz” ifadelerine yer verdi.

“Gurbetteki hemşerilerimizin bir ayağı burada olsun”

Hedeflerinin gurbette olan insanların memleketleri ile bağlarını koparmamaları ve bir ayaklarının burada olmasını sağlamak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini anlatan Vali Şentürk, “Köyün içindeki standartların düzgün olması önemli, temizliğe riayet ediliyor olması önemli ve temel alt yapı hizmetlerinin verilmiş olması önemli. Buranın tarihi bir misyonu var” dedi.

Muhtarların istek ve taleplerini ilettiği toplantıya, Kaymakam Murat Öztürk, Belediye Başkanı İsmet Sever, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halis Nalbant, İdari ve Denetim Müdürü İsmail Hakkı Elmas ve ilgililer ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.

Vali Şentürk, ayrıca Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkez Komutanlığında, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Bulut ile birlikte teknik sürüş eğitimi ve diğer eğitim alanlarındaki eğitimleri izledi.