Vali Şentürk ipek böceği çiftliğini gezdi Bilecik Valisi Bilal Şentürk ve Pazaryeri Kaymakamı Oray Güven, Pazaryeri ilçesine bağlı Karaköy köyünde ipek böceği çiftliğini gezdi.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk ve Pazaryeri Kaymakamı Oray Güven, Pazaryeri ilçesine bağlı Karaköy köyünde ipek böceği çiftliğini gezdi.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk ve Pazaryeri Kaymakamı Oray Güven, Pazaryeri ilçesi Karaköy köyünde ipek böcekçiliği yapan Mehmet ve Sevinç çiftini ziyaret etti. Şentürk ve Güven, ipek böceği yetiştiriciliği hakkında bilgi alıp çiftliği gezdi.

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