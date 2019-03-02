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Vali Şentürk çocuklarla buluştu

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, sevgi evleri ile çocuk evinde kalan çocukları ziyaret etti.

02 Mart 2019 Cumartesi 11:07
Vali Şentürk çocuklarla buluştu

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, sevgi evleri ile çocuk evinde kalan çocukları ziyaret etti.


Vali Şentürk, eşi Münevver Şentürk ile sevgi evlerinde kalan çocuklarla bir araya gelerek, yakından ilgilendi. Çocuklarla sohbet eden Vali Şentürk, kaldıkları evleri de ziyaret ederek, sohbet etti. Daha sonra eşi Münevver Şentürk ile çocuk evinde kalan kız çocuklarını ziyaret eden ve çeşitli hediyeler veren Vali Şentürk, "Çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak ve yaşama katılımlarını artırmak istiyoruz. Onları mutlu görmek bizleri de mutlu ediyor. Farklı faaliyetlerle bir araya geleceğiz. Burada bir aile gibiler ve dileğimiz bu birlikteliği devam ettirmeleri. Devlet olarak ihtiyaçları karşılanmakta. Onlardan isteğimiz, geleceklerini belirleyecek hedeflere ilerlemeleri. Bunun için de eğitimlerine önem vermeleri. Bizlerde her türlü desteği sağlayacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 11:07
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