Vali Şentürk Bozüyük’te iş adamlarına seslendi

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik’in Bozüyük ilçesinde iş adamlarına seslenerek, “Bu coğrafyada var olmak güçlü olmayı gerektiriyor” dedi.

Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından ’’İş-Kur İstihdam Destekleri, Kosgeb Reel Sektör Destekleri ve BEBKA Genel Destekleri’’ tanıtım programı düzenlendi. Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bozüyük TSO Konferans Salonundaki tanıtım programında, "İnsani yaşat ki devlet yaşasın" sözünü hatırlatarak, insanın en faydalısının insana faydası olan olduğunu söyledi.

“Önce biz kendi gücümüzün farkına varalım”

Toplantıda konuşma yapan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, önce kendi güçlerinin farkına varmak gerektiğine değinerek, “Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu ’İstihdam seferberliği’ var. İşlerimizi revize ederek istihdam seferberliğine hep birlikte katılacağız.Bu coğrafyada var olmak güçlü olmayı gerektiriyor. Ekonomik ilişkilerimizi geliştirilelim ve diri tutalım. Kendi insanımızı mutlaka nitelikli hale getirelim. İş bilen insanlardan yapalım. İşi en iyi yapanlardan olmasını sağlayalım. Bu noktada devlet olarak her türlü imkanı sağlayacağız. Devlet olarak biz alt yapımızı hazırlayalım, size imkan sağlayalım. Biz yolları açalım, sizlerde daha çok üreterek, insanımızın refahını artıralım. Önce biz kendi gücümüzün farkına varalım. Üretmek çok önemli. Ama ürettiğimizi de satabilmemiz gerekiyor. Farklı sanayi sektörlerine de mutlaka açılarak, farklı pazarlara da girmeliyiz. Bilecik’te büyük bir işsizlik oranı yok ama hem kalite anlamında hem de istihdam anlamında daha iyi olmalı. Ürettiğimiz ürünün katma değeri yüksek ürün olmasını, üretenin de daha nitelikli kalifiye olmasını arzu ediyoruz. Devletimizin sağladığı güzel imkanlar var. Bu imkanları da seferber etmek suretiyle iş adamlarımızın önünü açmak istiyoruz. Onun için uzatılan eli geri çevirmeyelim. ’’Burası Türkiye burada iş var, burası Bilecik burada iş var ve burası Bozüyük burada iş var” ifadelerine yer verdi.

Bozüyük TSO Başkanı Veli Çelik de bölge ekonomisine değer katan, üreten, satan, istihdam eden, üyelerle, iş adamlarıyla ve sanayicilerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, ’’Bozüyük her ne kadar bir seramik kenti olarak anılıyor olsa da, bu sanayi şehrinde, seramik vitrifiyeden, demir çeliğe, kablo imalatından armatüre, bisküvi ve kek imalatından sünger, alabalık ve yumurta imalatına, armatür, alçı ve seramik kalıpları üretiminden otomotiv yan sanayi kalıpları üretimi ve şişe cam imalatına kadar bir çok farklı kalemde üretim gerçekleştirilmektedir” şeklinde konuştu.