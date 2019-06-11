Vali Şentürk Bilim Şenliği’ne katıldı

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Gölpazarı ilçesinde ilk ve ortaokul öğrencilerinin hazırladığı Bilim Şenliği’ne katıldı.

Vali Şentürk, Gazi Mihal İlk ve Ortaokulunda düzenlenen şenlikte, öğrencilerin daha başarılı olmasında ailelerin büyük öneminin bulunduğunu dile getirerek, bu tür etkinliklere velilerin de katılması gerektiğinin altını çizdi. Eğitimin bir heyecan anlamına da geldiğini vurgulayan Vali Şetürk “İyi bir insan yetiştirmek çok kolay değil, bir süreçtir. Teknolojik imkanlarla daha etkili olmak mümkün fakat özünde istek ve merak gerekiyor. Bilim denilince arkasında merak olması gerekiyor. Merakın olmadığı bir yerde bilimin gelişme şansı yok. Çocukların soruşturarak yetişmesi ve sorularının cevaplarını bulması lazım. Bunu da iyi koordine etmeliyiz. Birbirini tamamlayan süreçlerin yaşanması ve yaşatılması gerekir. Bu okul, aile, çevre ve idare hepsi bir arada entegre çalışabilirse ancak mümkün olabiliyor. İnşallah bu etkinlikte, eğitim noktasında ortaya koymak istediğimiz heyecanın artışına katkısı olur. Önümüzdeki eğitim öğretim yılında her aşamasını takip ettiğimiz ve sorguladığımız eğitimde büyük bir atılım yapmak istiyoruz. İyi ve nitelikli insan yetiştiremezsek istikbalimize ümitle bakmak mümkün değil. Bu yönüyle uygulamalı eğitim çok önemli” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından Vali Şentürk, Kaymakam İbrahim Güneş, Belediye Başkanı Hayri Suer ve beraberindekiler, öğrencilerin hazırladığı projeleri gezerek, öğrencilerden ve danışman öğretmenlerden bilgi aldı.