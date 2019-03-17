0553 313 94 23

Vali Şehmus Günaydın, "Özgürlüğümüz ve bağımsızlığımızdan asla taviz vermeyeceğiz"

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, “18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi” nedeniyle yaptığı açıklamasında, "Özgürlüğümüz ve bağımsızlığımızdan asla taviz vermeyeceğiz" dedi.

17 Mart 2019 Pazar 11:49
Vali Şehmus Günaydın, "Özgürlüğümüz ve bağımsızlığımızdan asla taviz vermeyeceğiz"

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, “18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi” nedeniyle yaptığı açıklamasında, "Özgürlüğümüz ve bağımsızlığımızdan asla taviz vermeyeceğiz" dedi.


Vali Şehmus Günaydın, "Bugün vatan topraklarımız ve Milletimizin uğruna toprağa düşen aziz şehitlerimizin, kahraman evlatlarımızın yazmış oldukları müstesna destanlarını gururla hatırlayıp kendilerini rahmet ve minnetle yad ettiğimiz çok önemli ve anlamlı bir gündür" diyerek Çanakkale Savaşı’nın hem Türk tarihi hem de dünya tarihi açısından dönüm noktası olduğunun altını çizerek, "Çanakkale Savaşı, bir daha dönmemek üzere cepheye giden şanlı ecdadımızın, dünyada emsali olmayan, tarihimizde müstesna yeri olan bir kahramanlık destanıdır. Bu şanlı zaferin kazanıldığı 18 Mart günü aynı zamanda vatanı uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin hatırasını canlı tutmak ve bu ruhu daha sonraki nesillere aktarmak amacıyla “Şehitler Günü” olarak kabul edilmiştir" ifadesinde bulundu ve açıklamasını şu şekilde sürdürdü:


"Çanakkale Zaferi, dönemin imkansızlıklarına rağmen bağımsızlığı, şerefi ve vatanı uğruna hiçbir engel ve fedakarlıktan çekinmediğini gözler önüne seren milletimizin, azminin kutsal değerlerinden, asla ödün vermeyeceği konusundaki kararlılığının açık bir göstergesidir.


Bizler, yokluklar ve imkânsızlıklar içinde bile “Çanakkale Geçilmez” dedirten sağlam bir iradenin ve ruhun mirasçıları olarak bu zaferi; sadece geçmişimize ait bir başarı olarak değil, halen sürdürmekte olduğumuz şerefli ve kararlı yürüyüşümüzün en önemli kaynaklarından biri olarak görüyoruz.


Tarih boyunca milli ve manevi değerlerine yürekten bağlı bir millet olarak, özgürlüğümüz ve bağımsızlığımızdan asla taviz vermeyeceğimizi, bugün de aynı anlayışla tüm dünyaya bir kez daha ilan ediyoruz.


Bu düşüncelerle, Çanakkale Zaferinin 104. yıl dönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Gününde bu toprakları bize mukaddes bir vatan olarak emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımızın bütünlüğü, milletimizin huzur ve güvenliği için hayatını feda etmekten çekinmeyen aziz şehitlerimizi, vefat eden gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor,gazilerimize sağlık ve huzur dolu bir hayat temenni ediyorum."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 11:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104. yıl dönümü mesajı
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 18 Mart..
    2. Aracın içerisinde sevgilisini vurup..
    3. Battal İlgezdi, Kılıçdaroğlu'nu yerden..
    4. Gaziantep'te ''torbacı'' operasyonu
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün de..
    6. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve..
    7. Demirle tutturulan jeneratörü kağıt..
    8. Tarım Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu:..
    9. İstanbul'da facia: 2 defineci göçük..
    10. Yaşlı adam evinde ölü bulundu
    11. HAK-İŞ Başkanı Arslan, Çanakkale Deniz..
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çanakkale..
    13. Batman’da Uluslararası Yarı Maraton..
    14. Kaymakam Öztürk’ten ’18 Mart’ mesajı
    15. Fuat Oktay'dan Yeni Zelanda'da kritik..
    16. "Yeni Zelanda'da, Çanakkale'deki..
    17. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,..
    18. "Kars'ı hiçbir zaman İstanbul'dan..
    19. (Özel) Koç boynuzunun rengarenk tarağa..
    20. Kocaeli’de sahil yolları aydınlandı
    21. İzmit’te ayda 150 ton cam toplanıyor
    22. Gevaş’ta 3 kilo 179 gram uyuşturucu..
    23. 4 ahıra çığ düştü, onlarca hayvan..
    24. İzmit’e bir park daha açıldı
    25. Balyonoz Koyu hizmete açıldı
    26. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve..
    27. Fenerbahçe, Ersun Yanal ile Kadıköy'de..
    28. RedBull BC One’da dünya finali..
    29. "İran'ın 9 milyon konuta ihtiyacı var"
    30. Tünel inşaatındaki göçükte yaşamını..
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    Bakan Pekcan müjdeyi verdi! "Dünyada ilk kez Türkiye'de olacak"
    Bakan Pekcan müjdeyi verdi! "Dünyada ilk kez Türkiye'de olacak"
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu