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Vali Şehmus Günaydın: "Ne zaman tutmak istediğiniz bir el olursa bu el biz olalım"

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen ’Vatan İçin Can Verenler Programı’nda konuşan Vali Şehmus Günaydın; "Ne zaman tutmak istediğiniz bir el olursa bu el biz olalım.

04 Ağustos 2019 Pazar 13:39
Vali Şehmus Günaydın: "Ne zaman tutmak istediğiniz bir el olursa bu el biz olalım"

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen ’Vatan İçin Can Verenler Programı’nda konuşan Vali Şehmus Günaydın; "Ne zaman tutmak istediğiniz bir el olursa bu el biz olalım. Sizlerle bir arada olmak her zaman için bizi de mutlu ediyor" dedi.


Kıranardı Kent Ormanı’nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program Dünya Kuranı Kerim okuma birincisi Mustafa Özcan Güneş Doğdu’nun Kuran tilavetiyle devam etti. Programın açılış konuşmasını yapan Dernek Başkanı Yılmaz Üçkan; "Çok fazla söze gerek yok. Buradan en güzel mesajı devlet, millet, şehidiyle, toplumuyla Kayseri’de beraber olduğunu gösteren şu anki profil. Bu çok önemli. Hamt olsun bunu da Kayseri’de başarmaktan mutluluk duyuyoruz. Bizim olmazsa olmazımız ay yıldızlı al bayrağımız. Hamt olsun bu vatan var olduğu sürece buradayız. Bizler; vatan için bedel öderken vatanın diğer sahipleri olan toplumumuzun bireyleri bizleri unutmadılar. Şükürler olsun ki böyle bir milletin ferdiyiz, böyle bir millete sahibiz. Bu milletin bu fertleri var oldukça hiçbir hain yan gözle bakamayacak, bakanların da gözlerini oyarız Allah’ın izniyle" dedi.


Vali Şehmus Günaydın ise konuşmasında, şehit aileleri ve gazilerin devlet olarak her zaman yanlarında olduklarını, olmaya da devam edeceklerini kaydederek; "Bizler, şehitlerimizin hakkını ödeyemeyiz, sizlerin hakkını ödeyemeyiz. Hep şunu ifade ediyoruz; sizin yaptığınız fedakarlığın karşısında devlet olarak bizim yaptığımızın çok fazla bir önemi yok. Ama bizler devlet, millet olarak yanınızda olduğumuzu sizlere hissettirmek, bir nebze mutlu etmek için elimizden çabayı gösteriyoruz. Bize de bu imkanı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Allah can sağlığı verirse bu sene yaptığımız uygulama ile bütün şehit ailelerimizi, gazilerimizi ziyaret etmek istiyoruz. Bu sene yeni bir anlayışla, özellikle dernek başkanımız ve çalışma arkadaşlarımızın onayını alarak 10-15 tane grup oluşturduk. Özel günlerinizde, diğer günlerde olsun sizleri yalnız bırakmama adına ziyaret ediyoruz. Elbette ki zaman zaman gelen serzenişler gelebiliyor. Bu taleplerinizi elimizden geldiği kadar, imkanlar el verdiği kadar karşılamaya çalışıyoruz. Bu gün de sizleri bir araya getirmek, dertleşmek, sohbet etmek için böylesine güzel bir organizasyon düzenlendi. Dernek başkanımız ve hayırsever Mustafa Bey’e teşekkür ediyorum. Biz sadece resmi programlarda değil, sizlerin düzenlediği programlarda da yanınızda olacağız. Bunu hiç unutmayın. Ne zaman tutmak istediğiniz bir el olursa bu el biz olalım. Sizlerle bir arada olmak her zaman için bizi de mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.


Devlet ve millet olarak yılmayacaklarının altını çizen Vali Günaydın; "Ülkemiz üzerinde hesabı olan hainler 1071 yılından beri rahat durmadılar, durmayacaklar. Özellikle bu cennet vatanın tapusunu aldığımız Miryakefalon Savaşı’ndan sonra hainler bunu hiç unutmadılar, İstanbul’un Fethi’nden sonra unutmadılar, Çanakkale, Kurtuluş Savaşı’ndan sonra bu hainler hiç unutmadılar. Biz millet olarak korkmayacağız, yılmayacağız. Bunu böyle bilsin hainler. Her zaman için şehitlerimizle, gazilerimizle bu hainlere ders verdik, bundan sonra da vereceğiz. Ders almamışlardı, 15 Temmuz’da başka bir maskeyle geldiler, gene bu büyük millet cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydanlara çıktılar, yine bu hainlere cevap verdiler. Bundan sonra da devlet olarak, millet olarak yine cevabı vereceğiz, kimsenin şüphesi olmasın. Bu milletin kahraman evlatları var oldukça şanlı bayrağımız dalgalanacak, ezanımız susmayacak, bunu herkes böyle bilsin" diye konuştu.


Program İl Müftüsü Şahin Güven’in şehitlik üzerine sohbetiyle devam etti.

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 13:39
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