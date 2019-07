Vali Şehmus Günaydın: “Her 15 Temmuz’u daha çok daha diri kutlamamız lazım.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yıl dönümünde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinde şehitler anıldı.

Şehitlik ziyaretine Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 2. Hava İkmal Bakım Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ak Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ve protokol katıldı.

FETÖ terör örgütü tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen hain darbe girişiminin 3. yılında Kartal Şehitliğinde gerçekleşen ziyaretin ardından, Kayseri Polis Şehitliği ziyaret edilerek Kur’an-ı Kerim okundu, şehit aileleriyle beraber kabirleri ziyaret edilerek, dua edildi.

Türk Milletinin darbe girişiminde karşı vatanı ve bayrağı için tankların önüne yattığını söyleyen Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, “Biliyorsunuz terör örgütü FETÖ bundan 3 yıl önce hain bir darbe girişiminde bulundu. Bunun üzerinden 3 yıl geçti ve bu hain darbe girişimi bu büyük milletin kahramanlığı ve imanıyla akamete uğratıldı. Biz unutmama adına her 15 Temmuz’u daha çok daha diri kutlamamız lazım. Bu etkinlikleri gelecek nesillere de aktarma adına çok çalışmalıyız ve gençlerimizi milletimizin bu hainliklere karşı diri tutabilmek için sürekli bunları gündem de tutmamız lazım. Çünkü biz biliyoruz ki bu büyük millet ecdadından aldığı güç ve ilhamla kendisine yapılacak her türlü ihaneti akamete uğratacaktır. Tarihte bunun birçok örneği vardır. 15 Temmuz hain darbe girişiminde de büyük milletimiz ellerine şanlı bayrağını aldı ve tankların altına yattı. Kurşunların önüne kendini siper etti. Hiçbir millet böyle bir ihanet karşısında bu cesareti gösteremez. Bu nedenle 15 Temmuz şehitlerimizi ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Vefat eden gazilerimizi rahmetle yad ediyorum, hayatta olanlara sağlık diliyorum. Bizler bir ve beraber olmalıyız ki bu tür hainliklere karşı çok kolay karşılık verelim ve üstesinden gelelim diye. Bunun ilacı birlik ve beraberliktir. 15 Temmuzda bunu gördük milletimizin hepsi sokaklara çıktı. Niye çıktılar vatanımız, milletimiz, bayrağımız ve ezanımız için. Çünkü biz bunlara karşı yapılan bir saldırıyı asla kabul etmeyen bir milletiz. Bu cennet vatanı kendimize yurt edindiğimizden beri birçok ihanet ve saldırıyla karşılaştık. Ama her defasında bu büyük millet galip geldi. İstiklal marşımızda söylendiği gibi biz korkmayan bir milletiz. Ben tekrar bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum ve bütün Kayserili hemşerilerimizi de bugün 20:30 da Kartal Şehitliğinde başlayacak Milli Birlik ve Dayanışma yürüyüşümüze davet ediyorum” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, böyle bir ihanetin daha önce hiç görülmediğini söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

“15 Temmuz şehitlerimizin hepsine Allah’tan rahmet diliyorum. Bu sabah havaalanında şehitlerimizden bir tanesini Niğde’ye uğurladık. Allah ailesine sabır versin ve güçlerini arttırsın. İnşallah bizler için canını feda ettiği bu vatanın kıymetini bilmekte bizlere nasip olsun. Birliğimiz, beraberliğimiz ve dayanışmamız herkesin söylediği gibi bizim bereketimiz. Ama 15 Temmuz’u da özel bir gün olarak hepimizin gönlünde özel bir yeri olmalı ve var. Çünkü ihanetin böylesini Türk milleti hiçbir tarihte görmemiştir. Düşmanı görmüştür ama sizin gibi gözüküp sizden olduğunu söyleyip sizin değerlerinizi istismar edip daha sonra da bu milletin imkanlarıyla bu millete ihanet etmeyi izah edecek hiçbir şey yok. Duyduğumuz bu selalar vefat edenlerin üzerine okunurdu. Ama bu selalar bizim dirilişimiz oldu. Bu milletin bütünleşmesine vesile oldu. Allah bayrağımıza, milletimize, devletimize ve dinimize sahip çıkma duygusunu elimizden almasın ve bu duygularla bizleri yaşatsın. “