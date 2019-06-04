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Vali Şehmus Günaydın: “ Bayramın daha güzel ve acısız bir şekilde yaşanması için bütün tedbirleri aldık”

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04 Haziran 2019 Salı 14:24
Vali Şehmus Günaydın: “ Bayramın daha güzel ve acısız bir şekilde yaşanması için bütün tedbirleri aldık”

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın: “ Bayramın daha güzel ve acısız bir şekilde yaşanması için bütün tedbirleri aldık”


Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında konuşan Vali Şehmus Günaydın, “ Bayramın daha güzel ve acısız bir şekilde yaşanması için bütün tedbirleri aldık” diyerek sözlerine şöyle devam etti:


“Küskünlüklerin ve dargınlıkların bir kenara bırakıldığı mübarek ramazan bayramını milletçe idrak ediyoruz. Bu mübarek bayramın milletimize, ülkemize ve bütün İslam alemine hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Bayramın daha iyi ve güzel yaşanması için bütün görevlilerle birlikte tedbirleri Cuma gününden beri alıyoruz. Almış olduğumuz bu tedbirlerin yanında vatandaşlarımızın da kurallara ve kaidelere uyması durumunda acısız bir bayram yaşamayı temenni ediyoruz. Yola çıktığımız zaman bütün riskleri göze alarak hareket etmek zorundayız. Maalesef her yıl trafik kazalarında binlerce vatandaşımızı kaybediyoruz. Bunun önüne geçmek için de özellikle trafiğin yoğun yaşandığı bayram günlerinde de çok dikkatli olmalıyız. Aynı zamanda bayramlarda ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Burada Kayseri’nin protokolü, siyasi partilerimiz, vatandaşlarımız ve çalışma arkadaşlarımızla bayramlaşacağız. Şehit ve Gazi Derneğimizi, Emniyet Müdürlüğümüzü, Jandarmamızı ziyaret edeceğiz. Bu cennet vatanı bize yurt kılan bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Herkesin bayramını tebrik ediyorum”


Protokol bayramlaşmak için bu sabah Kayseri İl Özel İdaresinde bir araya geldi.İl Özel İdaresinde protokol ile bayramlaşan Vali Şehmus Günaydın, Şehit aileleri derneğini ziyaret etti. Ardından Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünde polisler ile bayramlaşan Vali Günaydın oradan Huzurevine giderek yaşlılara çiçek dağıtarak bayramlaştı.


Bayramlaşma merasiminde Vali Şehmus Günaydın’ın yanı sıra Kayseri 2. Hava İkmal Bakım Merkezi ve Garnizon komutanı Komutanı Ercan Teke, Kayseri İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Ak Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Ak Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kaymakamlar ve vatandaşlar katıldı

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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 14:24
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