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Vali, Şehit Yaşar Çakır’ın ailesini ziyaret etti

Vali Ömer Toraman ile eşi Neşe Toraman, Türk Silahlı Kuvvetleri’nce (TSK) Irak’ın kuzeyinde sürdürülen operasyonlarda çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yaşar Çakır’ın ailesini ziyaret etti.

23 Mart 2019 Cumartesi 11:41
Vali, Şehit Yaşar Çakır’ın ailesini ziyaret etti

Vali Ömer Toraman ile eşi Neşe Toraman, Türk Silahlı Kuvvetleri’nce (TSK) Irak’ın kuzeyinde sürdürülen operasyonlarda çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yaşar Çakır’ın ailesini ziyaret etti.


Şehit Piyade Uzman Çavuş Yaşar Çakır’ın annesi Hediye Çakır ile babası Kadir Çakır’ı evinde ziyaret eden Vali Ömer Toraman, şehit ailelerinin birer emanet olduğunu, devletin her zaman şehit ve gazi ailelerinin yanında olduğunu söyledi.


Vali Toraman ile eşi Neşe Toraman’a Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar ile eşi Serap Hazırlar eşlik etti.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 11:41
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