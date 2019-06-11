Vali Seddar Yavuz Yeniakit.com.tr’ye konuştu: İlayı Kelimetullah tasavvurundan rahatsız oluyorlar

Uğur Kağan Mertoğlu Yeniakit.com.tr

Ordu Valisi’ne hakaretlerini Fox Tv’den arkadaşı Fatih Portakal’ın da teyit edip eleştirmesine rağmen 2 gün aradan sonra inkar yoluna giden CHP’li Ekrem İmamoğlu, bu kez CHP yöneticilerinin Vali Yavuz’a yönelik başlattığı iftira kampanyasıyla paçayı sıyırmaya çalışıyor. Kamuoyundan gelen “özür dile” çağrılarına kulak asmayan İmamoğlu’na, partisi de saldırı taktiğiyle destek veriyor.

Vali Yavuz: Yaptıkları rezaleti örtbas etmek için karalama kampanyası yapıyorlar

CHP Milletvekili Mustafa Adıgüzel’in, Ordu Valisi Seddar Yavuz ile ilgili Ordu’da bir okulda yaptığı konuşmada “Atatürk’ü abartmaya gerek yok. Bu ülkede 10 yılda bir Atatürk çıkar. (...)” şeklinde ifadeler kullandığına yönelik iddialarına ilişkin Yeniakit.com.tr’ye açıklamada bulunan Ordu Valisi Seddar Yavuz, şunları söyledi:

“Bütün hayatım boyunca 28 Şubat dahil bana hiç kimse Atatürk’le ilgili ya da Cumhuriyet değerleriyle ilgili şunu yaptı, bunu yaptı diye hiçbir itham olmadı, şikayet olmadı. 30 senedir bu değerlerle sorunu olmayan insanın bugün mü sorunu olur. Burada sorun olan kısım şu; Medeniyet değerlerinin vurgulanmasından rahatsızlar anladığım kadarıyla. Görünen o ki; bu yaptıkları rezaleti, küfrü, hakareti kamuoyundan silebilmek için, örtbas etmek için bir karalama kampanyası yaparak linç etmek istiyorlar. Çünkü buna cevap veremediler, ‘yapmadık, etmedik’ diyemediler. Ben ne yaptığımı biliyorum, kim olduğumu biliyorum, kamuoyu da bilir. Ben onlarca birçok şehirde görev yaptım. Hiç kimsenin benim şahsıma yönelik böyle bir ithamda bulunması mümkün değil. İftira olarak değerlendirdiğim bu iddiaları kabul etmem de mümkün değil.”

İlayı Kelimetullah tasavvurundan rahatsız oluyorlar

Vali Yavuz, iddia edilen konuşmasının tutanaklarının okul tarafından hem Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne hem de Bakanlığa gönderildiğini belirterek, “Böyle bir konuşma söz konusu değil. Burada vurgulanan Türk milletinin büyük bir millet olduğu, bu milletin de tarih boyunca büyük liderler yetiştirmiş olduğunu, büyük insanlar yetiştirmiş olduğunu söyledik. Dolayısıyla Selçuklu’nun Osmanlı’ya, Osmanlı’nın Türkiye Cumhuriyeti’ne rakip olmadığını, bunların Türk tarihinin birer parçası olduğunu ifade ettik. Buradaki sorun şu; bu malum çevrelerin en önemli özelliği sadece 100 yıllık bir süreci ele almaları. Bunların rahatsız olduğu kısım bu. Ben bütün görev yaptığım yerlerde bir medeniyet tasavvuru üzerine konuşurum. Bu medeniyet tasavvurunda kastımız nedir, bu milletin bin yıllık tarihi İlayı Kelimetullah davasıdır. Bu söylediğimiz şey bunları rahatsız ediyor. Osmanlı denildiğinde bunlar rahatsız oluyor.” şeklinde konuştu.