Vali Şakalar, trafik kontrolü uygulamalarını denetledi
İçişleri Bakanlığının talimatı ile Sinop Valisi Köksal Şakalar, İl Jandarma Komutanlığı ve Sinop İl Emniyet Müdürlüğünün trafik ekiplerinin Ramazan Bayramı öncesi aldığı trafik tedbirleri ile ilgili gerçekleşen denetimleri inceledi.31 Mayıs 2019 Cuma 17:02
İçişleri Bakanlığının talimatı ile Sinop Valisi Köksal Şakalar, İl Jandarma Komutanlığı ve Sinop İl Emniyet Müdürlüğünün trafik ekiplerinin Ramazan Bayramı öncesi aldığı trafik tedbirleri ile ilgili gerçekleşen denetimleri inceledi.
Kurulan yol kontrol noktaları ve trafik denetimi yapan güvenlik güçlerini denetleyen katılan Vali Şakalar, kontrol noktasında denetlenen sürücüleri trafik kurallarına uyulması yönünde bilgilendirerek, araçların sürücüleriyle sohbet etti.
Sinop Organize Sanayi Bölgesinde denetim noktasına gelen Şakalar, ekiplerin çalışmalarını inceledi, Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren’den ve bir trafik ekibi polisinden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
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