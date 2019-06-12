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Vali Şakalar çiftçileriyle görüştü

Sinop Valisi Köksal Şakalar, Sinop merkeze bağlı Kabalı köyünde çiftçi ziyareti gerçekleştirdi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 15:26
Vali Şakalar çiftçileriyle görüştü

Sinop Valisi Köksal Şakalar, Sinop merkeze bağlı Kabalı köyünde çiftçi ziyareti gerçekleştirdi.


Ziyaret çerçevesinde öncelikli olarak, Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen Genç Çiftçi Projesi kapsamında Kabalı köyünde tamamı hibe destekleri ile tesis edilen 500 metrekarelik toplam maliyeti 150 bin TL olan 5 seradan biri olan Nurettin Özlü’ye ait işletme ziyaret edildi. Tarım ve Orman Bakanlığınca sağlanan sera ile aile bütçesinde önemli bir gelir artışı sağlandığı, diğer seralarla birlikte üretimde iç pazara yönelik artış sağlandı.


İşletme ziyareti sonrasında Vali Köksal Şakalar, Kabalı Köyü çiftçileriyle görüştü. Vali Şakalar görüşmeler sırasında Sinop Tarım ve Tarım İl Müdürü Erol Saraçoğulları’ndan bilgiler aldı.


Saraçoğulları, yem bitkileri üretiminde öncü bir köy olan Kabalı köyünde yaklaşık 2 bin 500 dekarlık alanda üretim yapıldığını ve yaklaşık 180 bin TL destekleme ödemesi sağlandığını, bakanlığın desteklemelerinin yanında Özel İdare kaynaklarından 48 bin TL ile Yerli Tohumla Örtü Altı Sebze Üretimini Geliştirme Projesi kapsamında toplamda 61 bin adet sebzenin çiftçilere temin edildiğini belirtti.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 15:26
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