Vali Şahin'den üs bölgesindeki askerlere ziyaret

BATMAN (AA) - Batman Valisi Hulusi Şahin, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sayesinde terör örgütünün bitme noktasına geldiğini vurgulayarak "Bir tek terörist kalmayana kadar mücadelemiz devam edecektir." dedi.



Vali Şahin, Sason ve Kozluk ilçelerindeki askeri üs bölgeleri ile jandarma karakollarında incelemelerde bulundu.



Şahin ilk olarak Sason ilçesindeki Pahantepe Üs Bölgesini ziyaret edip görevli asker ve güvenlik korucularıyla sohbet etti ve yeni yıllarını kutladı. Güvelik güçlerinin, terörle mücadelede önemli operasyonlara imza attığının altını çizen Şahin, 2018 yılında olduğu gibi 2019'da da terörle mücadelenin aralıksız devam edeceğini söyledi.

Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapan Şahin, "Güvenlik güçlerimizin başarılı operasyonları sayesinde terör örgütü bitme noktasına geldi. Bir tek terörist kalmayıncaya kadar mücadelemiz devam edecektir. Terörle mücadelede güvenlik güçlerimizin mücadelesi kadar vatandaşlarımızın da desteği önemlidir. Allah'a şükür vatandaşlarımız da devletinin yanında yer alarak terörle mücadeleye önemli destek veriyor." diye konuştu.



Vali Şahin, daha sonra ilçeye bağlı Yücebağ Jandarma Karakolu'nda askerlerle yemek yedi. Buradan Kozluk ilçesine geçen Şahin, Yanıkkaya Jandarma Karakolunda görevli askerlerle sohbet ederek yeni yıllarını kutladı.

Ziyaretler sırasında Şahin'e Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, Kozluk Kaymakamı Osman Bilici ile İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Bakçepınar eşlik etti.





