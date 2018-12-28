Vali Şahin'den kimsesizler oteline ziyaret

ANKARA (AA) - Ankara Valisi Vasip Şahin, kış aylarının gelmesiyle birlikte yardıma muhtaç vatandaşlara kapılarını yeniden açan ve 101 kişinin barındığı kimsesizler oteline ziyarette bulundu.

Vali Şahin, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının, kimsesizleri ve evsizleri çetin kış şartlarından korumak amacıyla hizmete açtığı kimsesizler otelinde barınan vatandaşlarca kapıda karşılandı.

Şahin, daha sonra yemekhaneye geçerek, akşam yemeği için sırada bekleyen vatandaşlara yemek dağıttı. Vasip Şahin, otel sakinleriyle sohbet ederek, ihtiyaçları olup olmadığını sordu.

Kimsesizler oteli projesinin Ankara Valiliği ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının iş birliğinde 2011'den bu yana devam ettiğini anımsatan Şahin, havaların soğumasıyla birlikte bazı otellerle yapılan anlaşmalar neticesinde evsiz vatandaşlara barınma hizmeti verildiğini belirtti.

Bu yıl iki ayrı otelde toplam 220 kişinin kalabileceği bir kapasitenin oluşturulduğunu kaydeden Şahin, şunları söyledi:

"İki öğün sıcak yemek veriliyor. Buraya gelen vatandaşlarımızın önce genel bir bakımı yapılıyor ve temizlik ihtiyacı gideriliyor. İlk muayeneleri yapılıyor ve tedaviye ihtiyaç duyanlara müdahalede bulunuluyor. Daha sonra burada, sıcak yuvada hayatlarını devam ettiriyorlar. Biz burada çalışabilecek durumu olan vatandaşlarımızı iş sahibi yapmaya çalışıyoruz. Özellikle 60 yaş üzerindeki engeli veya hastalığı nedeniyle çalışmayacak durumda olanları bakımevleri, rehabilitasyon merkezleri ya da huzurevlerine uzun süreli olarak yerleştirmeye gayret ediyoruz."

- STK'lere daha gayretli olma çağrısı

Şahin, evsiz kalan vatandaşların toplumun bir parçası olduğunu vurgulayarak, "Bu insanlar bizim sorumluluğumuz. Onları kendi sorunlarının çözümsüzlüğüne iterek çaresiz bırakmaya izin vermeyeceğiz. Toplum ve devlet olarak ellerinden tutmaya çalışıyoruz. Bu konuda sivil toplum kuruluşları da zaman zaman çalışmalar yapıyor ama sivil toplum kuruluşlarının da bu konuya daha bir gayret ve ilgiyle eğilmelerinin de önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Kimsesizler otelinde yaklaşık 15 gündür kalan Serdal Erdek ise Vali Şahin'in kendilerini ziyaret etmesinden mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Aynı otelde kalan İsmail Işıkoğlu da "Burada kalmamız, onların, devletimizin büyükleri sayesinde. Vali beyimizin buraya gelerek bizleri onurlandırması çok güzel bir şey. Arkadaşlar adına çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.