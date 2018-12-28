0553 313 94 23

Vali Şahin'den kimsesizler oteline ziyaret

Ankara Valisi Vasip Şahin, kış aylarının gelmesiyle birlikte yardıma muhtaç vatandaşlara kapılarını yeniden açan kimsesizler otelini ziyaret etti

28 Aralık 2018 Cuma 20:35
Vali Şahin'den kimsesizler oteline ziyaret

ANKARA (AA) - Ankara Valisi Vasip Şahin, kış aylarının gelmesiyle birlikte yardıma muhtaç vatandaşlara kapılarını yeniden açan ve 101 kişinin barındığı kimsesizler oteline ziyarette bulundu.

Vali Şahin, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının, kimsesizleri ve evsizleri çetin kış şartlarından korumak amacıyla hizmete açtığı kimsesizler otelinde barınan vatandaşlarca kapıda karşılandı.

Şahin, daha sonra yemekhaneye geçerek, akşam yemeği için sırada bekleyen vatandaşlara yemek dağıttı. Vasip Şahin, otel sakinleriyle sohbet ederek, ihtiyaçları olup olmadığını sordu.

Kimsesizler oteli projesinin Ankara Valiliği ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının iş birliğinde 2011'den bu yana devam ettiğini anımsatan Şahin, havaların soğumasıyla birlikte bazı otellerle yapılan anlaşmalar neticesinde evsiz vatandaşlara barınma hizmeti verildiğini belirtti.

Bu yıl iki ayrı otelde toplam 220 kişinin kalabileceği bir kapasitenin oluşturulduğunu kaydeden Şahin, şunları söyledi:

"İki öğün sıcak yemek veriliyor. Buraya gelen vatandaşlarımızın önce genel bir bakımı yapılıyor ve temizlik ihtiyacı gideriliyor. İlk muayeneleri yapılıyor ve tedaviye ihtiyaç duyanlara müdahalede bulunuluyor. Daha sonra burada, sıcak yuvada hayatlarını devam ettiriyorlar. Biz burada çalışabilecek durumu olan vatandaşlarımızı iş sahibi yapmaya çalışıyoruz. Özellikle 60 yaş üzerindeki engeli veya hastalığı nedeniyle çalışmayacak durumda olanları bakımevleri, rehabilitasyon merkezleri ya da huzurevlerine uzun süreli olarak yerleştirmeye gayret ediyoruz."

- STK'lere daha gayretli olma çağrısı

Şahin, evsiz kalan vatandaşların toplumun bir parçası olduğunu vurgulayarak, "Bu insanlar bizim sorumluluğumuz. Onları kendi sorunlarının çözümsüzlüğüne iterek çaresiz bırakmaya izin vermeyeceğiz. Toplum ve devlet olarak ellerinden tutmaya çalışıyoruz. Bu konuda sivil toplum kuruluşları da zaman zaman çalışmalar yapıyor ama sivil toplum kuruluşlarının da bu konuya daha bir gayret ve ilgiyle eğilmelerinin de önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Kimsesizler otelinde yaklaşık 15 gündür kalan Serdal Erdek ise Vali Şahin'in kendilerini ziyaret etmesinden mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Aynı otelde kalan İsmail Işıkoğlu da "Burada kalmamız, onların, devletimizin büyükleri sayesinde. Vali beyimizin buraya gelerek bizleri onurlandırması çok güzel bir şey. Arkadaşlar adına çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 20:35
  1. Ankara Valisi Vasip Şahin
  2. kimsesizler oteli

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Trabzon genelinde 4 milyar 624 milyon liralık yatırım yaptık"
    1. "Trabzon genelinde 4 milyar 624 milyon..
    2. Vali Şahin'den kimsesizler oteline..
    3. AK Partili başkan istifa etti
    4. Elazığ'da zincirleme trafik kazaları:..
    5. KKTC'deki darbe girişimi davasında 3..
    6. Mine Kırıkkanat'a soruşturma açıldı
    7. Taliban açıkladı: O polisler bize..
    8. Putin 2018'de en çok Erdoğan ile görüştü
    9. FETÖ sanığı eski hakim ve eşi eski..
    10. İsrail Gazze sınırında bir..
    11. Batı'nın küstah oyunu! 'Yak yık' sonra..
    12. Giresunspor'da ayrılık
    13. Son bir haftada 27 terörist etkisiz..
    14. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    15. Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın..
    16. Orman'dan belediye başkanlığı açıklaması
    17. Rus uzmandan çarpıcı analiz: YPG..
    18. 2019 emekli zammı ne kadar olacak Son..
    19. Hastalıkların ilacı 'huzur'
    20. Eren Erdem'in Buhan Kuzu'ya açtığı..
    Abdurrahman Dilipak’tan AK Parti’ye uyarılar!
    Abdurrahman Dilipak’tan AK Parti’ye uyarılar!
    'Türkiye ile ilişkiyi kes' şantajı! Reddedince isyan çıkardılar
    'Türkiye ile ilişkiyi kes' şantajı! Reddedince isyan çıkardılar
    Mehmed Şevket Eygi'den sert tepki: Dönmesin, yalan mı?
    Mehmed Şevket Eygi'den sert tepki: Dönmesin, yalan mı?
    Bakan Kurum açıkladı: O poşetlerden para alınmayacak
    Bakan Kurum açıkladı: O poşetlerden para alınmayacak
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    O ayrıntıyı ilk kez anlattı: Bu bir emirdir
    O ayrıntıyı ilk kez anlattı: Bu bir emirdir
    "Bu kafayla bir daha aday gösterilirse, Erdoğan da yanlış yapar"
    "Bu kafayla bir daha aday gösterilirse, Erdoğan da yanlış yapar"