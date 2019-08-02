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Vali Şahin’den Başkan Balcı’ya ziyaret

Ankara Valisi Vasip Şahin, Altındağ Belediye Başkanı Doç.

02 Ağustos 2019 Cuma 10:00
Vali Şahin’den Başkan Balcı’ya ziyaret

Ankara Valisi Vasip Şahin, Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, Altındağ Kaymakamı Erol Karaömeroğlu’nun da eşlik ettiği ziyarette, Ankara Valisi Vasip Şahin’e, ilçede hayata geçirdikleri çalışmalar ve hazırlık aşamasında olan projelerle ilgili bilgi verdi. Başkan Asım Balcı, Vali Şahin’e ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederken, ilçeye yönelik istek ve talepleri de iletti. Altındağ’ın Türkiye’nin ve Ankara’nın kalbi olduğunu ifade eden Balcı, “Ankara’nın kalbi Altındağ’la ilgili projelerimizi Ankara Valimiz Sayın Vasip Şahin’le paylaştık. Ayrıca Altındağ için gerçekleştireceğimiz çalışmalarla ilgili Sayın Valimizden de destek istedik. Kendisiyle ilçemize yönelik hangi sorunumuzu paylaşsak bugüne kadar yardımcı ve takipçisi oldu. Bundan sonra da Altındağımıza vereceği desteklere inancımız tam. Ben tüm Altındağlılar adına Sayın Valimiz Vasip Şahin’e teşekkürü bir borç biliyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 10:00
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