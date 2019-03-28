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Vali Şahin, Sason’da emekli korucu ve muhtarlarla bir araya geldi

Batman Valisi Hulusi Şahin, Sason ilçesinde emekli korucu ve muhtarlarla toplantı gerçekleştirdi.

28 Mart 2019 Perşembe 13:35
Vali Şahin, Sason’da emekli korucu ve muhtarlarla bir araya geldi

Batman Valisi Hulusi Şahin, Sason ilçesinde emekli korucu ve muhtarlarla toplantı gerçekleştirdi.


Sason temasları kapsamında ilk olarak kapalı spor salonunda emekli güvenlik korucularıyla bir araya gelen Vali Şahin, korucularının sorun ve taleplerini dinledi.Burada bir konuşma yapan Vali Şahin, zor bir coğrafyada yaşadıklarını ve dünyanın en zengin topraklarına sahip olduklarını söyledi. Vali Şahin, "Biz Anadolu’nun, İstanbul’un yani dünyanın merkezinin bekçileriyiz. Sadece bu toprakları korumuyoruz. Tüm mazlumların da koruyucusuyuz. Bizler Türkiye Cumhuriyeti devletini ayakta tutarak, coğrafyadaki bütün mazlumların sığınacağı bir kale inşa etmiş durumdayız. Biz bu coğrafyada güçlü olmak zorundayız. Devletin hakkını batıla karşı savunacağız. Bir yerde bir kötülük varsa karşısına elimizle, dilimizle, hiçbir şey yapamıyorsak kalben karşı durmakla mükellefiz" dedi.


Ardından ilçe merkezine geçen Vali Şahin ve beraberindekiler, Yunus Emre İlkokulu konferans salonunda muhtarlarla bir araya geldi. Toplantıda muhtarlara hitap eden Vali Şahin, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde muhtarların bulundukları yerleşim yerinin asayiş ve huzurun sağlanmasında birinci derece sorumlu olduklarını söyledi. Vali Şahin, "Devletin muhtarı köydeki en önemli mülki amirdir. Seçim sürecinde tek bir kardeşimizin dahi burnun kanamasına asla tahammül edemeyiz. Sizden isteğim bu süreci suhuletle yönetmenizdir. Sason vatanperver, vatanına ve milletine bağlı insanların olduğu bir ilçemiz. Bu potansiyelinizle dışarıya daha güzel mesajlar vermenizi bekliyoruz" diye konuştu.


Ziyarette Vali Şahin’e Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş ve İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Bakçepınar eşlik etti.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 13:35
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