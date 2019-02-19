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Vali Şahin basın mensupları ile bir araya geldi

Batman Valisi Hulusi Şahin, seçim bilgilendirme toplantıları kapsamında kentteki gazetecilerle bir araya geldi.

19 Şubat 2019 Salı 19:22
Vali Şahin basın mensupları ile bir araya geldi

Batman Valisi Hulusi Şahin, seçim bilgilendirme toplantıları kapsamında kentteki gazetecilerle bir araya geldi.


Valilik toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Şahin, Vali Yardımcısı Metin Demirel, Alay Komutanı Albay Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan ile ilde görev yapan gazeteciler katıldı. Toplantıda konuşan Vali Şahin, tüm kurumlarla gerekli toplantıları yaptıklarını söyledi vali Şahin, "Her kurum üzerine düşen görevi eksiksiz, sorunsuz yerine getirecek. Olası elektrik kesintilerine karşı jeneratörler hazır, gerekli aydınlatmalar hazır, ulaşım ve iletişimde sorunlar olmaması için de gerekli tüm tedbirler alındı. Her yönüyle 31 mart mahalli seçimlere hazırız. Uhulet ve suhulet içerisinde bir seçim geçiririz inşallah. Kanun hakimiyetini tesis etmek esastır. Kanunun vermediği hakkı zorla almaya çalışana ’dur’ deriz. Kanunun verdiği hakkı engellememiz ise söz konusu olamaz. A partisi, B partisi fark etmez önemli olan kanun ve kurallara uygunluğudur. Seçim gecesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde de aşırı sevinç ve aşırı kızgınlıklarla yaşanabilecek taşkınlıklara karşı da tüm güvenlik önlemlerimizi üst düzeyde aldık. Seçim sonuçlarını manipüle etmek için güvenlik görevlilerinin taşınması iddiaları tamamen asılsızdır. Bizim sadece 125 çevik kuvvet talebimiz oldu. O da uygun görülürse merkezde bunları görevlendireceğiz" dedi.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 19:22
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