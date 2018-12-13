Vali Şahin: 43 yaralı ve 4 vatandaşımızı kaybettik

''Kazanın nedeni konusunda teknik inceleme yapıldıktan sonra arkadaşlarımız detaylı bilgiler verdiğinde sizlerle paylaşacağız''

''Ekiplerimizin çalışması neticelenince çok daha net ve kesin rakamı paylaşacağız'' diyen Şahin, ''Şu anda 112, iftaiye, AFAD ekiplerimiz dört bir koldan süratle çalışıyorlar. Bulunan mevkide çalışmaların tek tek yürütülmesi gerektiği için arkadaşlar hassasiyet gösteriyorlar. Teknik incelme devam ediyor. Kazanın nedeni konusunda teknik inceleme yapıldıktan sonra arkadaşlarımız detaylı bilgiler verdiğinde sizlerle paylaşacağız'' şeklinde konuştu.

Şahin'in olay yerindeki incelemesi devam ediyor.