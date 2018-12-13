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Vali Şahin: 43 yaralı ve 4 vatandaşımızı kaybettik

Vali Şahin, Ankara-Konya seferini yapan YHT'nin kılavuz diye tabir edilen kontrol treni ile çarpıştığını kaydetti. Ekiplerin olayın meydana gelmesinin hemen ardından olay yerine geldiklerini belirten Şahin, ''Ekiplerimiz hemen buraya sevk edildi. Şu an 43 yaralı var ve 4 vatandaşımızı kaybettik. Ekiplerimiz hala kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Umudumuz daha fazla ölü sayısının olmaması'' ifadelerini kullandı.

13 Aralık 2018 Perşembe 08:30
Vali Şahin: 43 yaralı ve 4 vatandaşımızı kaybettik

''Kazanın nedeni konusunda teknik inceleme yapıldıktan sonra arkadaşlarımız detaylı bilgiler verdiğinde sizlerle paylaşacağız'' 

''Ekiplerimizin çalışması neticelenince çok daha net ve kesin rakamı paylaşacağız'' diyen Şahin, ''Şu anda 112, iftaiye, AFAD ekiplerimiz dört bir koldan süratle çalışıyorlar. Bulunan mevkide çalışmaların tek tek yürütülmesi gerektiği için arkadaşlar hassasiyet gösteriyorlar. Teknik incelme devam ediyor. Kazanın nedeni konusunda teknik inceleme yapıldıktan sonra arkadaşlarımız detaylı bilgiler verdiğinde sizlerle paylaşacağız'' şeklinde konuştu. 

Şahin'in olay yerindeki incelemesi devam ediyor.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 08:30
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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