Vali Şahin 15 Temmuz gazi ve şehitlerinin aileleriyle buluştu

ANKARA (AA) - Ankara Valisi Vasip Şahin, 15 Temmuz gazileri ile şehitlerin aileleriyle kahvaltıda bir araya geldi.

Altınpark Altınkoru Salonu'nda 15 Temmuz Derneğince düzenlenen buluşmada, 15 Temmuz gecesi şehit ve gazi olan vatandaşların aileleri ile bir araya gelen Şahin, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın önemli olduğuna işaret ederek, "Yaşadığımız toprakların bedeli, hiçbir zaman parayla ölçülür olmamıştır. Bu toprakların bedeli, kan ve can olmuştur. Bizim milletimiz ölüme 'düğün gibi' koşar." dedi.

15 Temmuz'da şehit olanlara Allah'tan rahmet dileyen Vali Şahin, "Kahramanlıkların her biri bizim için birer rahmet ve şefaat vesilesidir. Biz yaşayanlar o şehitlere, onların fedakarlıklarına layık olabilmek için dünden çok daha fazla çalışmak durumundayız." diye konuştu.

15 Temmuz'da halkın yaptığı fedakarlıkları gördüğünü belirten Şahin, "Allah, o gece bu milletin yüreğinden korkuyu söküp aldı. O gün bir kahraman varsa, o da bu millettir." ifadelerini kullandı.