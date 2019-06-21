Vali römorkörün dümenine geçti, limanı inceledi

Çelebi Bandırma Limanı’nı ziyaret eden Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, kendi kullandığı römorkör ile limanı gezerek incelemelerde bulundu.

Vali Ersin Yazıcı, Çelebi Bandırma Limanı’nı ziyaret ederek, limanın işleyişi hakkında bilgi aldı. Vali Yazıcı’ya incelemelerinde Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar ile diğer yetkililer refakat etti. Vali Yazıcı, ilk olarak Çelebi Bandırma Limanı’nı tanıtan ve liman hakkında teknik bilgiler içeren sinevizyonu izledi. Ardından Çelebi Bandırma Uluslararası Liman İşletmeciliği Genel Müdürü Mehmet Akif Ersoy limanın işleyişi hakkında Vali Yazıcı’ya brifing verdi. Vali Yazıcı, Çelebi Bandırma Uluslararası Limanı’nın Türkiye’nin dünyaya açılan en önemli kapılarından biri olduğunu belirterek, bölge için büyük önem taşıyan ve geniş kapasiteye sahip limanın kentin sahip olduğu potansiyelin değerlendirilmesinde büyük rol aldığını ifade etti.

"Balıkesir için büyük önem arz ediyor"

Vali Ersin Yazıcı daha sonra, kendi kullandığı römorkör ile Çelebi Bandırma Limanı’nda incelemelerde bulundu. İncelemelerini kendi kullandığı 45 metrik ton çekme gücüne sahip römorkörü kullanarak tamamlayan Vali Yazıcı, Bandırma Limanı’nın 1924 yılından beri Türkiye’nin geçmişte önemli bir ticaret kapısı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bandırma Limanı halen ihracat, ithalat ve transit taşımacılığı açısından önemli bir limanımızdır. Hem modernizasyon hem de limanın kapasitesinin geliştirilmesiyle önemi artmıştır. Bandırma Limanı bölgenin önemli ticaret ve transit kapısı olmaya devam edecektir. Bandırma Limanı, sadece bölgesel yüke hizmet veren merkez olmaktan çıktı ve bir bölgenin limanı olarak faaliyet göstermekten ziyade bölgedeki yük trafiğinin limanı olma yönünde gelişme gösterdi. Bandırma Limanı konum itibari ile ithalat/ihracat yükleri, hem komşu ülkelere transit trafik hem de bölge bağlantılı transit yükler için ideal konumda. Buradan gelen yük demiryoluyla Türkiye’nin her tarafına ulaştırılıyor. Öncelikle burası ilimize doğrudan kazandırdığı gelirler dışında istihdama olan katkısı açısından Balıkesir için büyük önem arz ediyor. İstihdam bakımından, ulaşım bakımından, ilimizin ticari kapasitesinin artması bakımından çok büyük katkıları var" ifadelerini kullandı.