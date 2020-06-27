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Korona Virüs

Vali 'rehavete kapıldık' dedi! Bir ilimizde vaka sayısı 4'e katlandı

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, bayramdan önce 120 olan vaka sayısının bayramdan sonra 500'e ulaştığını, vefat eden hasta sayısının ise 16'ya yükseldiğini söyledi. Vali Işık, "Şimdi geriye dönüp acaba nerde hata yaptık deyip özeleştiri yapmamızın tam zamanı. Hatamız şu; rehavete kapıldık, sosyal mesafeyi korumadık, maske takmadık, hijyene dikkat etmedik." ifadeleri geliyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-27 10:41:00 -
Vali 'rehavete kapıldık' dedi! Bir ilimizde vaka sayısı 4'e katlandı

Karaman İl Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde ‘Pandemi Farkındalık Yürüyüşü’ düzenlendi. Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık’ın da katıldığı yürüyüş, Atatürk parkından başlayıp, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda sona erdi. Yürüyüşe sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri de eşlik etti.

“16 kişi vefat etti"

Vali Mehmet Alpaslan Işık, Karaman’da corona virüsü nedeniyle 16 kişinin vefat ettiğini belirtti. Vaka sayısının da Ramazan Bayramı sonrası arttığını dikkat çeken Vali Işık, şunları söyledi:

“Bayramdan önce 120 olan vaka sayısı bayramdan sonra 500’e ulaşmış, yine vefat eden hasta sayımız ise 16 olmuştur. Bir anlamda sağlık personelimizin özverili çalışması, üstün gayreti boşa çıkmış, çekilen bu sıkıntıya rağmen hastalığın yayılma hızı önlememiştir.”

“Rehavete kapıldık"

Vaka sayının artmasının nedeninin vatandaşların rehavete kapılması olduğunu belirten Vali Işık, sözlerini şöyle sürdürdü:

* Şimdi geriye dönüp acaba nerde hata yaptık deyip özeleştiri yapmamızın tam zamanı. Hatamız şu; rehavete kapıldık, sosyal mesafeyi korumadık, maske takmadık, hijyene dikkat etmedik.


* Bu üçüne dikkat etmediğimiz sürece bu virüs içimizde bir seri katil gibi dolaşmaya devam edecek. Oysa bunu yenmek elimizde. Lütfen gevşemeyelim rehavete kapılmayalım, temizliğe, sosyal mesafeye ve maske takma kuralına mutlaka uyalım.

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